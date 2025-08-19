IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Залезът на Оливие Мартинес – след топроли и красиви жени, днес е неузнаваем

В наши дни „френският Брад Пит“ живее от издръжката, която бившата му съпруга Хали Бери, му плаща

19.08.2025 | 20:24 ч. Обновена: 19.08.2025 | 21:17 ч. 0
Снимка: Getty Images

Някога Оливие Мартинес беше един от най-големите сърцеразбивачи на Холивуд и беше наричан „френският Брад Пит“.

Но две десетилетия след разцвета на кариерата му през 2000-те, той е далеч от високия, тъмен и сексапилен актьор, който беше.

59-годишният Оливие, който е най-известен с ролите си във филмите „Изневяра“, „Крадец на животи“ и „Специален отряд“, имаше успех в индустрията и дори спечели желаната награда „Сезар“ (френския „Оскар“).

Преди да се ожени за Хали Бери, Оливие се радваше и на поредица от горещи и известни гаджета като попзвездата Кайли Миноуг, актрисата Мира Сорвино и модела Роузи Хънтингтън-Уайтли.

И все пак през последните години Оливие се отдръпна от светлината на прожекторите с новия си начин на живот, далеч от блясъка на Холивуд, на който някога се радваше.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Оливие Мартинес
