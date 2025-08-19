Залезът на Оливие Мартинес – след топроли и красиви жени, днес е неузнаваем

Някога Оливие Мартинес беше един от най-големите сърцеразбивачи на Холивуд и беше наричан „френският Брад Пит“.

Но две десетилетия след разцвета на кариерата му през 2000-те, той е далеч от високия, тъмен и сексапилен актьор, който беше.

59-годишният Оливие, който е най-известен с ролите си във филмите „Изневяра“, „Крадец на животи“ и „Специален отряд“, имаше успех в индустрията и дори спечели желаната награда „Сезар“ (френския „Оскар“).

Преди да се ожени за Хали Бери, Оливие се радваше и на поредица от горещи и известни гаджета като попзвездата Кайли Миноуг, актрисата Мира Сорвино и модела Роузи Хънтингтън-Уайтли.

И все пак през последните години Оливие се отдръпна от светлината на прожекторите с новия си начин на живот, далеч от блясъка на Холивуд, на който някога се радваше.

Източник: Tialoto.bg