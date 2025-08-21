Как да елиминирате лошия късмет?

Всеки се надява на това да има повече късмет. Когато обаче се случат събития, които ни изненадват неприятно си казваме „ама че лош късмет имам“. Лошият късмет може да бъде описан като поредица от събития, които са негативни, и понякога хората смятат, че собствените им действия са причина за лошия късмет.

Дори и да не сте суеверни, вероятно имате своите ритуали за привличане на късмета. Вижте още няколко идеи как да премахнете лошия късмет.

Запалете тамян или пало санто

Тамянът не само ви помага да спите и намалява тревожността, но и прекрасният му аромат може да пречисти дома ви. Тамянът е бил използван в религиозни ритуали в древен Египет, Вавилон и Гърция, но също така се смятало, че отблъсква демоните или злите духове.

Паленето на тамян в дома ви е първата стъпка, която трябва да предприемете, за да се предпазите от лошия късмет и негативната енергия.

За пало санто също се смята, че допринася за подобряване на енергията. Повече за него може да прочетете тук.

Носете защитни талисмани

Често срещани защитни амулети включват четирилистна детелина, ключ и подкова.

