Оперираха Барбара Палвин

Страда от ендометриоза

19.08.2025 | 20:36 ч. Обновена: 19.08.2025 | 21:19 ч. 0
Снимка: Getty Images

Барбара Палвин се подложи на операция заради ендометриоза. 31-годишната унгарска моделка призна, че с години е страдала от болка и безсънни нощи на пода в банята. Не са ѝ поставяли диагноза доста време, но тя се надява най-сетне операцията да облекчи болката.

"Само малък ъпдейт и няколко мисли за тези от вас, които могат да се свържат с това, което аз ще споделя - от няколко години се справям с трудностите, които могат да дойдат с моя цикъл. Умора, силна болка, тежък и нередовен цикъл, безсънни нощи на пода в банята. Просто си мислех, че така е при мен. Но скоро бях посъветвана да потърся специалист по еднометриоза, за да видя дали симптомите ми са причинени от това. Ходих на прегледи при гинеколога ми всяка година. Мислех, че ако имам ендометриоза, досега щях да го знам, но както се оказва, ендометриозата не може да се диагностицира с общи изследвания. Така че, отидох, и 3 месеца по-късно - оперираха ме. Оттогава най-накрая преживях цикъл, който беше по-лесен и сега знам каква е разликата", съобщи звездата в Instagram.

Още по темата и снимката от болницата вижте в teenproblem.net

звезди Барбара Палвин операция ендометриоза
