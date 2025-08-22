IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Надникнете в новия дом на Кейт Мидълтън и принц Уилям

Форест Лодж разполага с осем спални, тенис корт и бална зала

22.08.2025 | 03:30 ч. Обновена: 22.08.2025 | 03:40 ч. 0
Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън и принц Уилям съвсем скоро ще имат ново място, което да наричат свой дом.

Принцът и принцесата на Уелс ще се преместят във Форест Лодж в Уиндзор по-късно тази година с трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Твърди се, че семейството ще остане в новия си дом завинаги, дори когато принц Уилям стане крал на Великобритания.

Резиденцията с осем спални се намира недалеч от Adelaide Cottage, където Уилям и Кейт се установиха през 2022 година. Бъдещият имот обаче е значително по-голям от сегашния, който разполага само с четири спални. Въпреки това, принц Уилям и Кейт Мидълтън няма да имат персонал, който да живее с тях след преместването им във Форест Лодж. Бавачката на децата, Мария Турион Борало, която е със семейството откакто Джордж беше бебе, и икономките вероятно ще останат в други по-малки имоти в имението. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям
