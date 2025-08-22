Надникнете в новия дом на Кейт Мидълтън и принц Уилям

Кейт Мидълтън и принц Уилям съвсем скоро ще имат ново място, което да наричат свой дом.

Принцът и принцесата на Уелс ще се преместят във Форест Лодж в Уиндзор по-късно тази година с трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Твърди се, че семейството ще остане в новия си дом завинаги, дори когато принц Уилям стане крал на Великобритания.

Резиденцията с осем спални се намира недалеч от Adelaide Cottage, където Уилям и Кейт се установиха през 2022 година. Бъдещият имот обаче е значително по-голям от сегашния, който разполага само с четири спални. Въпреки това, принц Уилям и Кейт Мидълтън няма да имат персонал, който да живее с тях след преместването им във Форест Лодж. Бавачката на децата, Мария Турион Борало, която е със семейството откакто Джордж беше бебе, и икономките вероятно ще останат в други по-малки имоти в имението.

