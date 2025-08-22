IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синът на Джейсън Момоа е наследил таланта на баща си

Джейсън Момоа и синът му си партнират в третата част на "Дюн"

22.08.2025 | 01:00 ч. Обновена: 22.08.2025 | 02:05 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

► Джейсън Момоа е истински щастлив баща

► Синът на актьора тръгна по неговите стъпки, а ролята му в „Дюн 3“, изпълва Момоа с гордост

► Звездата от “Аквамен” е най-големият фен на 16-годишния си син, Накоа-Улф Момоа

Джейсън Момоа и синът му си партнират в третата част на "Дюн".

„Той е тренирал бойни изкуства през целия си живот“, сподели Момоа за сина си Накоа-Улф Момоа, известен като Улф.

„Той винаги иска да играе. Аз му казвам, ти не играеш. Няма начин — няма да те оставя да играеш. Той играе, например, училищни пиеси в Топанга, нали? Това е всичко.“, каза още актьорът за сина си, цитиран от Entertainment Weekly.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Джейсън Момоа
