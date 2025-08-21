IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хейдън Кристенсен и Рейчъл Билсън вече не крият 10-годишната си дъщеря

Момичето е копие на майка си

21.08.2025 | 22:40 ч. Обновена: 21.08.2025 | 23:01 ч. 0
Снимка: Getty Images

Хейдън Кристенсен заведе дъщеря си, Брайър Роуз, на бейзболен мач и феновете на актьора са изненадани колко много детето му прилича на майка си.

44-годишната звезда от „Междузвездни войни“ и 10-годишната му дъщеря, която той споделя с бившата си съпруга Рейчъл Билсън, се насладиха на рядко публично излизане заедно на домакинския мач на "Чикаго Къбс" срещу "Питсбърг Пайрътс"на стадион „Ригли Фийлд“ в петък.

Кристенсен се появи на терена облечен в облеклото на Къбс точно като дъщеря си, която изглеждаше като мини версия на майка си. Тя носеше фланелка на Къбс, шапка и цветни гривни.

Хейдън Кристенсен
