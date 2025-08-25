IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мили Боби Браун мечтаела да е млада майка

Осинови дъщеря

25.08.2025 | 22:00 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Мили Боби Браун винаги е мечтала да има бебе и е желала да бъде млада майка. През миналата седмица 21-годишната актриса изненада феновете, като обяви, че със съпруга ѝ Джейк Бонджоуви са осиновили дете и вече са родители.

Бебето е момиче, но не се издават повече подробности за него.

"Тя е толкова млада, но толкова фокусирана. И тя има най-голямото сърце. Няма съмнение, че тя е страхотна майка. Почти всичко, което тя се реши да постигне - тя се справя страхотно с него. И те наистина работиха, за да създадат този специален семеен живот в Джорджия. Тя обича фермата си - това ще бъде такова специално място, в което бебето да расте. Дори преди да се оженят, тя често говореше за желанието си да бъде млада майка. И Джейк винаги беше на същото мнение. Те са в това заедно", коментира източник на "People".

Тагове:

звезди Мили Боби Браун майка дете момиче Джейк Бонджоуви осиновяване
