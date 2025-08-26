IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бритни Спиърс съвсем откачи, бившият й съпруг разкрива шокиращи тайни

Бившата поп звезда пуска странни видеа и снимки в социалните мрежи, феновете са разтревожени за нея

26.08.2025 | 16:52 ч. Обновена: 26.08.2025 | 18:24 ч. 4
Снимка: Getty Images

► През последните години Бритни Спиърс тревожи феновете си със странното си поведение в социалните мрежи

► Поп певицата е много активна в интернет и често се снима по бельо и почти гола, а погледът й издава психическа нестабилност

► Една от последните публикации на Бритни притесни феновете й, които се озадачиха от бъркотията в къщата й

Във видеото певицата показва разхвърляния си дом.

„Тъжно е да я гледам така“, написа нейн почитател в коментарите под публикацията.

„Чувам си осветлението и чистя къщата, сякаш няма утре“, написа Бритни Спиърс в Instagram.

На 19 август тя публикува клип, в който изпълнява песента „Unfaithful“ на Риана, а бъркотията в дома й се вижда на заден план.

Източник: Tialoto.bg

