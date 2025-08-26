Бритни Спиърс съвсем откачи, бившият й съпруг разкрива шокиращи тайни

► През последните години Бритни Спиърс тревожи феновете си със странното си поведение в социалните мрежи

► Поп певицата е много активна в интернет и често се снима по бельо и почти гола, а погледът й издава психическа нестабилност

► Една от последните публикации на Бритни притесни феновете й, които се озадачиха от бъркотията в къщата й

Във видеото певицата показва разхвърляния си дом.

„Тъжно е да я гледам така“, написа нейн почитател в коментарите под публикацията.

„Чувам си осветлението и чистя къщата, сякаш няма утре“, написа Бритни Спиърс в Instagram.

На 19 август тя публикува клип, в който изпълнява песента „Unfaithful“ на Риана, а бъркотията в дома й се вижда на заден план.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg