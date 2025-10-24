IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вече ще пътуваме без визи до Виетнам

Иска се рециопрочно улеснение и за виетнамците

24.10.2025 | 08:34 ч. 2
Снимка Пиксабей

От тази година българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам. Президентът Румен Радев и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Мал приеха декларация за издигане на отношенията между двете държави на ниво стратегическо партньорство.

То Мал е на официално посещение у нас по покана на българския държавен глава. Визитата съвпада с отбелязване на 75 години от установяване на дипломатически отношения между София и Ханой.

Виетнам е не е само приоритетен партньор в Югоизточна Азия, а и страна, с която ни свързват здрави исторически връзки на дългогодишно приятелство и интензивен политически диалог, посочи президентът Румен Радев.

То Лам отбеляза, че от тази година българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам с цел туризъм за период до 45 дни.

И призова страната ни да опрости процедурата по издаване на визи за виетнамци.

Относно приетата декларация президентът Радев отбеляза: "Един акт,който увенчава съвместните усилия в нашите страни в продължение на десетилетия за задълбочаване и разширяване на нашето ползотворно сътрудничество. Тази декларация, която приемаме днес, е приносът на България в активните усилия на СР Виетнам и стремежа към стратегическо партньорство с ЕС".

"Призоваваме България да опрости издаването на визи за виетнамските граждани, така че все повече виетнамци да може да идват в "поетичната земя на розите", каза още То Лам, генерален секретар на Виетнамската комунистическа партия, цитиран от БНТ.

Това се случи Dnes

Тагове:

виетнам визи туризъм реципрочно
