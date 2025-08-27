Алкарас имал два варианта - да се боядиса, или да си обръсне главата

Карлос Алкарас изненада всички на централния корт на комплекса Флашинг Медоус, като се появи с гола глава за мача си от първия кръг на Ю Ес оупън с Рейли Опелка. „Изглежда ужасно“, не сдържа реакцията си американецът Френсис Тиафо, а впоследствие испанецът разкри, че се е остригал до кожа по принуда.

Радикалната промяна на имиджа преди голямо спортно събитие е рядко срещано явление, особено за суеверните тенисисти. Карлос изненада много от колегите си.

„Просто е ужасно. Кошмар. Но той е мой приятел. Погледнах го и казах: „Сигурно си по-аеродинамичен сега.“, каза още Тиафо. Треньорът му Хуан Карлос Фереро се засмя и каза: „Да, той е дори по-бърз, отколкото беше преди.“

"Не знам кой му е казал, че това е добра идея. Подстригвам се редовно и се гордея с добрите си прически. Мога да ви кажа, че неговата е ужасна. Но това е Карлос, моят приятел. Нека се консултира с мен следващия път“, каза Тиафо, след като се пресече с Алкарас в зоната под трибуните.

По време на интервю на корта след спечелването на първия сет, Карлос се запозна с известния голфър Рори Макилрой. Той му обясни промяната на имиджа си с факта, че предишната му прическа е била неуспешна и е трябвало да реши проблема радикално.

На пресконференцията Алкарас говори по-подробно за новия си имидж.

„Някои хора го харесват, други не. Честно казано, реакцията ме разсмива. Сега не можеш да направиш нищо по въпроса, така че просто се смея. Мисля, че станах по-бърз без коса. Беше забавно да се видя на екрана - главата ми е много бяла. Странно ми е да виждам главата си толкова светла.

Косата ми е беше пораснала дълга. Преди турнира реших да се подстрижа. И брат ми използва машинката ми за подстригване, с която явно не бе добре запознат. След като си остави ръцете, единственият начин да спася ситуацията беше да обръсна цялата глава.

Честно казано, не се получи толкова добре. Но не беше и толкова зле. Тиафо нарече прическата ми ужасна? Франсис лъже (смее се). Не, хайде де. Видях видеото. Той дойде тук и каза, че е ужасна. Но знам, че му хареса. Самият той ми го каза. Така че не приемам сериозно нито дума от това, което каза“, каза Алкарас на пресконференцията.

Алкарас има трима братя – Алваро, Хайме и Серхио. Карлос не уточни кой точно се е опитал да го подстриже, но испанският журналист Хосе Морон разбра, че най-големият от тях, 25-годишният Алваро, е отговорен.

Подстригването било толкова лошо, че Карлос обмислял два варианта – да боядиса косата си руса или да обръсне главата си. Той избрал второто, като за това прибягнал до помощта на своя бръснар Виктор. Този бръснар преди това често е бил критикуван за противоречивите прически на Алкарас, но сега Виктор просто поправял това, което несръчния Алваро направил на брат си.

„Косата ми беше израснала и реших да кажа на брат ми да я подкъси, но той се увлече с машинката и нямаше друг вариант, освен да махнем всичко – призна Алкарас. - Не изглежда много добре, но май не е и съвсем зле, нали?“

Публиката го съжали и се чуха одобрителни викове за външния му вид. При това след като победи местен играч – Карлитос трябваше много внимателно да дебне за шанс за пробив в сервиса на 211-сантиметровия Опелка, за да стигне до крайното 6:4, 7:5, 6:4.