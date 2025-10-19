IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таро прогноза за 20 – 26 октомври

Очакват ни нови възможности

19.10.2025 | 22:30 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Осмица жезли и Деветка Чаши обърната.

Първата таро карта е Осмица жезли.

Осмицата е динамична карта с много енергия, която ви тласка напред, за да постигнете целите си с много по-бързи темпове от всякога. Можете да очаквате да сте много заети, но това ще ви харесва, защото ще виждате развитието на вашите цели. 

Таро карта Осмица жезли ви насърчава да се пуснете по течението, затова не му се съпротивлявайте. Всичко се движи бързо в момента, така че се възползвайте максимално от този импулс напред, за да реализирате целите и мечтите си. Позволете на положителната енергия да ви помогне да се приближите до целта ви.

Опитът да забавите нещата, защото не сте готови или се страхувате от неизвестното, само ще пропилее тази възможност. Подхранете положителната промяна, за да постигнете значителни резултати.

Таро карта Осмица жезли също ви кани да бъдете фокусирани с намеренията и действията си. Определете какво искате да проявите и след това насочете всичките си ресурси, за да се съсредоточите върху тази единствена цел. Премахнете всички разсейващи фактори и се посветете на процеса с решителност и воля. За някои от вас може да предстои пътуване. 

Източник: Седмична таро прогноза за 20 – 26 октомври

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

таро таро карти четене на таро
