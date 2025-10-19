IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Защо мъжете се отказват от съпругите си, когато остареят?

Ценностите им са се променили

19.10.2025 | 23:00 ч. 4
Снимка: istock

Снимка: istock

Някои мъже избират да се откажат от съпругите си в зряла възраст. Въпреки всичко, което са преживели заедно, идва момент, в който е налице желание за раздяла или развод. Ако се питате защо това се случва, ето няколко причини мъжете да се отказват от съпругите си, когато остареят или станат по-зрели. 

1.   Вече не се чувстват себе си. 

Някои мъже се чувстват потиснати от съпругите или жените до себе си, което ги кара да изпитват ниска самооценка, липса на уважение. Разминаването на ценностно ниво също може да се окаже причина на този етап. Когато е минало достатъчно време, в което да си проличи, че двамата партньори вече са на съвсем различна страница от живота си. 

2.   Двойката никога не говори за конфликтите си. 

С течение на времето партньорите в дълги връзки и бракове може да свикнат, че проблемите им нямат решение, че не стигат до консенсус при спорове и затова лека-полека са започнали да избягват конфликтите. Този подход обаче насажда още повече напрежение и причинява отдалечаване, понякога дори по-осезаемо от самите скандали.

Източник: 9 причини мъжете да се отказват от съпругите си, когато остареят

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

любовна връзка раздяла флирт
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem