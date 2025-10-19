Защо мъжете се отказват от съпругите си, когато остареят?

Някои мъже избират да се откажат от съпругите си в зряла възраст. Въпреки всичко, което са преживели заедно, идва момент, в който е налице желание за раздяла или развод. Ако се питате защо това се случва, ето няколко причини мъжете да се отказват от съпругите си, когато остареят или станат по-зрели.

1. Вече не се чувстват себе си.

Някои мъже се чувстват потиснати от съпругите или жените до себе си, което ги кара да изпитват ниска самооценка, липса на уважение. Разминаването на ценностно ниво също може да се окаже причина на този етап. Когато е минало достатъчно време, в което да си проличи, че двамата партньори вече са на съвсем различна страница от живота си.

2. Двойката никога не говори за конфликтите си.

С течение на времето партньорите в дълги връзки и бракове може да свикнат, че проблемите им нямат решение, че не стигат до консенсус при спорове и затова лека-полека са започнали да избягват конфликтите. Този подход обаче насажда още повече напрежение и причинява отдалечаване, понякога дори по-осезаемо от самите скандали.

Източник: 9 причини мъжете да се отказват от съпругите си, когато остареят