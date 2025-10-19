6 признака на ранна пременопауза

Пременопаузата, понякога наричана перименопауза, е етапът от живота на жената, когато тялото ѝ постепенно преминава от активна репродуктивна способност към менопауза. Производството на полови хормони става по-нестабилно, което води до различни физически и емоционални промени. Пременопаузата може да започне години преди последната ви менструация и според клиника Майо, може да продължи между 2 и 8 години.

Важно е да разпознаете ранните признаци, за да можете да коригирате начина си на живот, така че да отложите идването на същинската менопауза, ако е възможно. Можете да потърсите подкрепа и консултация от лекар специалист, който да прецени дали оплакванията ви са основателни и обезпокоителни.

Ранни и често срещани симптоми на пременопауза

Симптомите варират значително по време на първата им поява до интензивността им при различните жени. Някои ранни признаци може да са едва забележими, особено в ранните години. Това ги прави по-трудно откриваеми за някои жени.

1. Промени в менструалния цикъл.

Нередовни цикли – по-кратки или по-дълги цикли с промени в кървенето – може да стане по-обилно или по-оскъдно с тъмен цвят;

Пропускане на менструации или по-дълги паузи между тях – повече от 50-60 дни;

По-обилно или по-слабо кървене, по-непредсказуемо течение, необичаен цвят, съсиреци, внезапни кръвоизливи.

Тъй като овулацията става неравномерна, плодовитостта на жената намалява, въпреки че бременността е все още възможна, докато се достигне до същинската менопауза.

