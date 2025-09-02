Как да се грижим за кожата след 50-годишна възраст?

Нормалните промени, свързани с възрастта, са неизбежни. Но съвременният начин на живот предлага множество възможности за дамите над 50 години, които искат да подчертаят естествената си красота. С какво можете да започнете?

Ето някои важни грижи за кожата на лицето след 50:

Менопаузата засяга не само тялото ви – тя влияе и на кожата ви

Перименопаузата и менопаузата носят значителни промени в структурата на кожата, от отпуснатост до обезцветяване. „Това е и моментът, в който много жени започват да обмислят хирургични лечения, дори и да не са съвсем готови за тази стъпка“, казва дерматологът от Маями д-р Марси Алварес-Пинсли. „Кремовете с естрадиол и третиноин могат да помогнат за справяне с отпуснатостта и обезцветяването на кожата.“

Освен продуктите с локално действие, хормоналният баланс играе важна роля за здравето на кожата над 50 години, това споделя дерматологът от Фарго, Северна Дакота, д-р Сара Йенсен. „Серумът с витамин С, третиноинът и слънцезащитният крем са от съществено значение за предотвратяване и лечение на фотоувреждания.“

Грижата за кожата и начинът на живот играят роля

„Постоянството е ключово за поддържане на резултатите“, това споделя дерматологът от Рочестър, Мичиган, д-р Мариана Атанасовски. „След 50 години трябва да поддържате режима, който сте започнали през четиридесетте си години: слънцезащитен крем, серум с витамин C и ретинол. Кожата ви може да е по-суха, така че включването на хиалуронова киселина и пептиди във вашия хидратиращ крем може да помогне за поддържане на хидратацията и стегнатостта ѝ.“

Нанасяйте слънцезащитен крем всеки ден

Досадно е постоянно да чувате за важността на слънцезащитния крем, но ако има едно правило за красота, което трябва да спазвате, то е да носите добър слънцезащитен крем всеки ден. Нищо не уврежда кожата ви повече от излагането на слънце. То е причина номер едно за рак на кожата и основна причина за кафяви петна и бръчки.

Не всички слънцезащитни кремове обаче са създадени еднакви. Трябва да изберете такъв с поне 30 SPF, който блокира UVA и UVB лъчите. Трябва да използвате слънцезащита, независимо дали вали или грее слънце - UV лъчите проникват през облачната покривка, така че е важно да си създадете навик да използвате слънцезащитен крем ежедневно. Не се притеснявайте – няма да запуши порите ви, стига да почиствате лицето си вечер. Нанасяйте отново през деня.

