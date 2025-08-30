5 места в дома ви, които се нуждаят от освежаване преди новия сезон

Не е изненадващо, че интериорните дизайнери обичат да обновяват домовете си в чест на началото на новия сезон. Въпреки това, тези промени трябва да са целенасочени. Сезонните актуализации трябва да се усещат целенасочени, а не задължителни. Най-добрите промени, които можете да направите, са тези, които действително използвате, от които се нуждаете или на които се наслаждавате.

Тук дизайнерите споделят пет области от дома, които винаги заслужават малко сезонна промяна, и дават съвети как да го направите по изтънчен, а не евтин начин.

Всекидневната

Използвайте новия сезон като възможност да смените декоративните възглавници в хола. Имайте предвид текущите тенденции и заменете ярките летни калъфки с топли есенни тонове през есента. Според дизайнерите, през студените месеци цветове като червена боровинка, маслиненозелено и тъмносиньо са за предпочитане. Пастелните цветове, от друга страна, са отличен избор за пролетта.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg