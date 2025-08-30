IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

5 места в дома ви, които се нуждаят от освежаване преди новия сезон

И защо са от значение

30.08.2025 | 22:16 ч. Обновена: 30.08.2025 | 23:07 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Не е изненадващо, че интериорните дизайнери обичат да обновяват домовете си в чест на началото на новия сезон. Въпреки това, тези промени трябва да са целенасочени. Сезонните актуализации трябва да се усещат целенасочени, а не задължителни. Най-добрите промени, които можете да направите, са тези, които действително използвате, от които се нуждаете или на които се наслаждавате.

Тук дизайнерите споделят пет области от дома, които винаги заслужават малко сезонна промяна, и дават съвети как да го направите по изтънчен, а не евтин начин.

Всекидневната

Използвайте новия сезон като възможност да смените декоративните възглавници в хола. Имайте предвид текущите тенденции и заменете ярките летни калъфки с топли есенни тонове през есента. Според дизайнерите, през студените месеци цветове като червена боровинка, маслиненозелено и тъмносиньо са за предпочитане. Пастелните цветове, от друга страна, са отличен избор за пролетта.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

освежаване на дома
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem