Росен Желязков посрещна Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив

Двамата се отправиха към ВМЗ "Сопот"

31.08.2025 | 18:27 ч. Обновена: 31.08.2025 | 20:40 ч. 119
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна на летището в Пловдив. Оттам тя се отправи към Сопот, където ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД.

Премиерът Росен Желязков лично посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на еднодневна визита в България като част от обиколката й в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна. Общата европейска отбранителна способност и приноса на България ще бъдат във фокуса на разговора на министър-председателя с Фон дер Лайен.

Премиерът Желязков ще запознае председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата ще посетят ВМЗ-Сопот, където министър-председателят ще представи част от натрупания опит и традиции на България във военната индустрия. Желязков и Фон дер Лайен ще обсъдят също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително относно подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.

Урсула фон дер Лайен Росен Желязков ВМЗ Сопот
