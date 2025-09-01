Известните мъже, които проектираха годежните пръстени за своите избраници

► Годежът на Тейлър Сиуфт и Травис Келси е тема номер едно в световните медии, а пръстенът, с който Травис направи предложението, е истинско откритие

► Оказа се, че годежното бижу е подбрано специално от Травис, като той самият е участвал в процеса на проектиране

► Тейлър Суифт е толкова специална за спортиста, колко е Меган Маркъл за принц Хари

► Пръстенът, с който принцът поиска ръката на Маркъл, също е проектиран по негова идея, в която има много символика и почит към покойната му майка

Сред известните мъже, които проектират годежните пръстени за своите половинки, са Кристиано Роналдо и Том Каулиц, съпругът на Хайди Клум.

Годежният пръстен - обещание за любов, обвързване и път към свещения брачен съюз

Годежният пръстен е начинът, по който мъжете заявяват намеренията си да направят половинката си своя законна съпруга.

Годежното бижу символизира официално обещание за брак, представляващо обвързване, вечна любов и официално споразумение за бъдещ съвместен живот. Кръглата форма на пръстена символизира вечността, а диамантът често представлява чиста, силна и вечна връзка. Актът на даване и получаване на пръстена е емоционален жест, означаващ дълбока любов, преданост и готовност за сключване на брак.

