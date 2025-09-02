"Гозбата на България" вече по Bulgaria ON AIR – вкус, традиции и забавление за цялото семейство

Националната телевизия Bulgaria ON AIR посреща едно от най-обичаните кулинарни предавания у нас – „Гозбата на България“. Популярното кулинарно шоу влиза в своя пети сезон и от 14 септември вече ще се излъчва по Bulgaria ON AIR - всяка неделя от 11:30 чaса.

Форматът съчетава кулинарно състезание, пътешествие из регионите на страната и разказ за българската трапеза като част от националната ни идентичност. Всеки епизод е едновременно забавен, образователен и вдъхновяващ – с рецепти, които зрителите могат да опитат и у дома, но и с посланието, че храната е мост между поколенията и културите.

“Гозбата на България” събира на екрана два отбора аматьори-кулинари, които бързо се превръщат в любимци на зрителите. Всяка неделя сутрин Евгени и Мишел от едната страна и Краси и Милен от другата – ще се изправят пред мисията да възраждат автентични рецепти и да превръщат готвенето в истинско забавление. Те ще пътуват из страната, предизвикайки се да възраждат традиционни и фамилни рецепти, съхранили аромата и духа на българската кухня. В този сезон зрителите могат да се насладят на нови кулинарни открития, необичайни предизвикателств и моменти, които събуждат сетивата с двата отбора.

Кои са водещите? Футболист, актриса, инфлуенсър, рокаджия

Евгени Коцев е модел, актьор и футболист, добре познат с титлите „Мистър Нация 2016“ и „Мистър НСА“. Днес той съчетава професионалната си кариера с ролята на баща на малката Изабел. Като печеливши качества на Евгени, близките му открояват неговият чар, дисциплина и умението да вдъхновява околните, което го прави перфектен партньор в кухнята и пред камерата.

Негова нежна дуетна половинка ще е Мишел Сърчаджиева. Актриса и танцьорка, Мишел е щастлива съпруга и майка на две деца. Завършила НУТИ със специалност "Модерен танц" и НАТФИЗ „Театър на движението“. Една година играе ролята на Аглика в сериала "София ден и нощ", снима се в много музикални видеоклипове, телевизионни сериали и реклами. Следва рязък завой в образованието и професията и Мишел работи в болница "Лозенец", в отделение по Неонатология, а в момента в ДКЦ ‘’НеоКлиник’’. Кулинарията остава нейна страст, която пренася с усмивка в „Гозбата на България“.

Дамата в другия отбор на „Гозбата на България“ е Красимира Цочева, майка на три деца, инфлуенсър и приключенец, популярна от участието си във „Фермата“. Краси обича да пътува и да опитва автенти

В тандем с нея ще действа Милен Николчев – автотехник и заклет рокаджия, той е майстор в приготвянето на тестени изделия и известен сред приятелите си с емблематичните „дърпани баници“. Любител на пътуванията и музиката, той внася в кухнята дух на приключение и ентусиазъм.

Избрани с кастинг

Краси и Мишел са избрани след специален кастинг, в който показват умения по рязане на зеленчуци и импровизация пред камера без сценарий. Опитът им от риалити формати се оказва ключов, защото двете бързо се сработват с екранните си партньори Евгени и Милен, създавайки динамика, забавление и много кулинарни идеи.

С усмивки, добро настроение и кулинарни предизвикателства, „Гозбата на България“ – сезон 5 обещава да бъде най-вкусният досега. Зрителите могат да очакват вдъхновяващи рецепти, автентични вкусове и истинска емоция от толкова необятната кухня на България – всяка неделя, от 11:30 часа, по Bulgaria ON AIR!