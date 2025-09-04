Потите се нощем? Ето какво казва тялото за здравето ви

Изпотяването нощно време е характерно за горещите летни нощи, но ако продължи да се случва и след като отмине топлото време, значи нещо не е съвсем наред. Потенето, докато спим, не бива да се подценява, защото може да е важен сигнал, който тялото иска да ни даде по отношение на здравето ни. Има няколко възможни причини да се потим нощно време. Ето някои от тях.

Прекалено много стрес

Ако сте подложени на извънреден стрес през деня, имате много ангажименти и отговорности, много е възможно това да се отразява на съня ви нощно време. Ако лягате с грижите си, това рефлектира на сънищата ви, като ги прави неспокойни и това води до прекомерно изпотяване.

Лесно е да се каже ограничете стреса, но е трудно да се направи. И все пак, има начини да намалите тревожността точно преди лягане като ограничите екранното време и медитирате например.

Спите с грешните дрехи

Ако дрехите, с които спите са от неудобни материи или съдържат предимно синтетични тъкани, това пречи на кожата да "диша" и така сякаш я задушавате. Оттам следва неприятно изпотяване, което руши спокойния ви сън. Сменете спалното облекло с памучна пижама и проследете дали ще има ефект.

