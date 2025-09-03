Кралица Камила е била жертва на сексуално насилие като тийнейджърка

В нова книга за отношенията между британското кралско семейство и политиците на Обединеното кралство е разказана лична история, споделена от кралица Камила – за сексуално нападение, на което е станала жертва като тийнейджърка.

В извадка от „Power and the Palace“ на Валънтайн Лоу, публикувана в The Times, се описват първите срещи между Камила, която днес е на 78 години, и тогавашния кмет на Лондон Борис Джонсън през 2008 година. По думите на Гуто Хари, директор по комуникациите на Джонсън в онзи период, Камила поканила новоизбрания кмет в Кларънс Хаус за запознанство. Хари разказва, че по време на разговора Камила споделила изключително лична история от своето юношество, свързана с инициативата на Джонсън да открие три кризисни центъра за жертви на изнасилване в Лондон.

„Сериозният разговор, който двамата проведоха, беше за това, че тя самата е била жертва на опит за сексуално посегателство, когато е била ученичка“, пише Лоу.

„Била е във влак за Падингтън – на около 16-17 години – и някакъв мъж започнал да прокарва ръката си все по-нататък. Тогава Джонсън я попитал какво е станало после. Тя отговорила: "Направих това, на което майка ми ме беше научила – свалих обувката си и го халосах в слабините с тока." Хари добавя: "Била достатъчно на себе си, за да скочи от влака, щом пристигнали на гарата, да намери служител в униформа и да каже: “Този мъж току-що ме нападна.” Той бил арестуван“, продължава той.

Лоу пояснява: „Смисълът на този разговор беше, че Джонсън по онова време искаше да отвори три кризисни центъра. Вече имаше един в южен Лондон, а той искаше да добави по един в източен, западен и северен Лондон. Хари казва: "Мисля, че Камила официално откри два от трите центъра. Никой не попита защо този интерес и отдаденост. Но ето откъде тръгва всичко.“

Подкрепата за жертвите на изнасилване, домашно насилие и сексуално насилие отдавна е сред водещите каузи на кралица Камила. През март тя се свърза с Жизел Пелико, за да ѝ благодари за „изключителното достойнство и смелост“. Кралицата била „дълбоко разтърсена“ от съдебния процес във Франция през миналата година, който завърши с осъждането на Доминик Пелико – съпругът на Жизел, признат за виновен в това, че години наред я е упоявал и изнасилвал.

„Като дългогодишен поддръжник на жертвите на домашно и сексуално насилие, кралицата лично писа на госпожа Пелико. Беше изцяло нейна инициатива и решителност – тя искаше подкрепата да дойде от най-високо ниво“, споделя дворцов съветник пред Newsweek. По думите на същия съветник посланието е било в унисон и с думите на самата Жизел: „Защо трябва да бъде принудена да се чувства жертва или да се крие от срам?“ „Тя извади на показ един изключително сериозен обществен проблем, въпреки личното страдание, през което премина“, добавят от двореца за възхищението на Камила.

Миналата година кралицата организира прием в Бъкингамския дворец, за да почете поддръжниците на жертвите на сексуално насилие и да отбележи рестарта на инициативата „Wash Bags“, която предоставя тоалетни принадлежности на пострадалите.

„Всеки от вас има силна история за разказване – независимо дали работите тук или в чужбина, дали сте в приют, в Център за пострадали от сексуално насилие, в благотворителна организация, в парламента или, най-важното от всичко – ако самите вие сте оцелели", каза тя тогава пред служители, полицаи, представители на центрове и гости.

Кралица Камила е свързана и с редица други проекти в подкрепа на жертвите – сред тях SafeLives, организация, която работи за спиране на домашното насилие. През 2024 г. тя се появи и в документалния филм „Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors“, който проследява усилията ѝ да повиши информираността за домашното и сексуалното насилие.

В реч през 2021 г. на форума „Women of the World“ Камила осъди „културата на мълчание“, която позволява на насилниците да безчинстват и задържа жертвите от това да потърсят справедливост.

„Изнасилвачите не се раждат такива, те се създават. И е нужно цяло общество – мъже и жени – за да разруши лъжите, думите и действията, които градят култура, в която сексуалното насилие се възприема като нещо нормално, а жертвата бива обременявана със срам“, каза тя тогава.