Сидни Суини намери отново любовта

Сидни Суини и музикалният мениджър Скутър Браун са във връзка, макар и на този етап да е неангажираща, разкри източник пред People. Друг близък до тях потвърждава, че двамата наистина се виждат.

„Всичко е съвсем непринудено. Тя живее живота си и работи много“, казва още един източник.

Суини, която е на 27 години, и 44-годишният Браун бяха сред гостите на бляскавата сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция през юни.

Новината идва няколко месеца след като Суини и бившият ѝ годеник, бизнесменът Джонатан Давино, прекратиха годежа си. Браун пък се ожени за активистката Яел Коен през 2014 г., но двамата се разделиха през 2021 г., като разводът им бе финализиран година по-късно. От брака си имат трима наследници – синовете Джагър (10 г.) и Леви (8 г.), както и дъщерята Харт (6 години).

Суини и Давино започнаха връзката си през 2018 г., а през 2022 г. се сгодиха. През март тази година обаче актрисата сложи край на отношенията им след месеци слухове за раздяла.

„Тя не се чувстваше добре. В момента е в разгара на една магична кариера, за която само е мечтала преди години. Това е фокусът ѝ сега“, сподели тогава източник. Друг допълни: „Връзката им отдавна беше нестабилна.“

В интервю за The Times, публикувано на 31 май, Суини потвърди раздялата и каза, че е необвързана към момента на разговора.

„Научавам много за себе си, прекарвам повече време с приятели. И много ми харесва“, сподели тя.

В момента актрисата снима третия сезон на „Еуфория“. Нейният биографичен филм за боксьорката Кристи ще има световна премиера този месец на кинофестивала в Торонто. Освен това Суини играе редом до Аманда Сейфрид в адаптацията на романа „The Housemaid“, която излиза по кината за Коледа.

Скутър Браун наскоро разказа и за настоящите си отношения с бившата си съпруга Яел Коен в интервю за подкаста Question Everything на Даниел Робей, излъчено на 17 юли.

Наричайки Коен „един от най-близките му приятели“, той сподели, че говорят „всеки ден“ и добави: „Дори не се наричаме "бивши". Тя е моят партньор. Тя е майката на децата ми.“

Браун разкри, че има татуировка на пръста си с надпис „same team“ („един отбор“), направена след развода, за да подчертае, че двамата ще бъдат заедно като семейство за цял живот.