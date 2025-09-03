IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-елегантните прически на фестивала във Венеция

Италианската певица Роуз Вилан впечатли със смелия си избор на прическа

03.09.2025 | 21:02 ч. Обновена: 03.09.2025 | 22:16 ч. 5
Емили Блънт във Венеция; Снимка: Getty Images

Емили Блънт във Венеция; Снимка: Getty Images

► Филмовият фестивал във Венеция е истински моден подиум, а визиите на червения килим, са произведения на изкуството

► Киното, изкуството и модата се събират в най-романтичния град на света, а роклите, гримът и прическите, са вдъхновение за жените по цял свят

► Тази година тенденциите в прическите, които бяха представени на фестивала, се откроиха като най-стилните и най-елегантните досега

Най-впечатляващите прически на 82-рия международен филмов фестивал във Венеция, са вдъхновени от златната ера на Холивуд - съвсем типично за ретро блясъка, който се носи във въздуха.

фестивала във Венеция
