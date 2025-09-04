Година след смъртта на Ален Делон започна война за наследството му

Година след смъртта на Ален Делон на 88-годишна възраст, Ален-Фабиен, най-малкият син на актьора, иска да анулира завещанието му и съди сестра си Анушка и полубрат си Антъни.
Трите законни деца на актьора са Антъни (60 години), Анушка (34 години) и Ален-Фабиен (31 години).
В петък, 29 август, Ален-Фабиен е уведомил сестра си и полубрат си чрез съдия-изпълнител, че ще заведе дело срещу тях, за да анулира второто завещание, подписано в Женева (Швейцария) от актьора, парафирано на 24 ноември 2022 г., съгласно което Анушка е единствената наследница на моралните права на баща си. Първото завещание на актьора от 2015 г. разделя богатството на актьора, оценено на няколко десетки милиона евро, на три части, 50% за дъщеря му и по 25% за всеки от синовете му, но е оспорвано от най-малкия син, отбелязва Le Monde.
Въпреки че Анушка Делон е единственият бенефициент на второто завещание, Антъни също е съден, тъй като законът изисква да се предприемат действия срещу всички наследници и изпълнители.
Ален-Фабиен Делон иска също да отмени дарение от 22 февруари 2023 г. в полза на Анушка Делон, която притежава 51% от акциите на Adid (Alain Delon International Distribution), компанията, която притежава правата върху марката и образа на Ален Делон.
Двама други потенциални наследници могат да се присъединят към наследството. Това са Шарл и Бланш Булон, децата на вече починалия Ари Булон, който през целия си живот твърдеше, че е син на Ален Делон, и подаде иск за установяване на бащинство. Той е син на германската певица Нико, с която Ален Делон е имал кратка връзка, и е отгледан от Едит Булон - майката на актьора.
Двете му деца са подали отделни искове за установяване на бащинство. Това може да „ги превърне в изненадващи гости в наследството“, заяви пред BFMTV Лоранс Пио, съавтор на разследваща книга, озаглавена „Les derniers jours du Samouraï“ (Последните дни на самурая).
Апелативният съд в Поатие, който разгледа делото, трябва да се произнесе на 25 септември.
Антъни, Ален-Фабиен и Анушка Делон се противопоставят на искането за признаване на бащинство, което може да промени положението на наследството на баща им. В момента има няколко хипотези относно изхода на делото Булон. Или съдът ще се обяви за некомпетентен по този въпрос, или ще се обяви за компетентен и може да поиска вземане на ДНК проби от децата на Ален Делон, ако те се съгласят да се подложат на тази процедура.
„Днес проучването на родствените връзки е много лесно благодарение на научните постижения“, обясни пред BFMTV адвокат Силви Ноачович, специалист по семейно право. „С ДНК-то на внука на даден човек вече можем да установим дали съществува родствена връзка.“