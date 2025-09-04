IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сидни Суийни заби Скутър Браун

Но връзката не е сериозна

04.09.2025 | 22:22 ч. Обновена: 04.09.2025 | 23:18 ч. 0
Снимка: Getty Images

Сидни Суийни май има ново гадже.

Според слуховете, 27-годишната актриса излиза с известния музикален мениджър Скутър Браун, който е на 44 г. Но връзката засега не е сериозна.

"Всичко е небрежно. Тя си живее живота и работи здраво", разкрива източник на "People".

Звездите и техни представители все още не са коментирали слуховете за връзката.

Сидни и Скутър бяха сред гостите на бляскавата сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция в края на юни.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Сидни Суийни двойка Скутър Браун връзка
