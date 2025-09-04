Сидни Суийни заби Скутър Браун

Сидни Суийни май има ново гадже.

Според слуховете, 27-годишната актриса излиза с известния музикален мениджър Скутър Браун, който е на 44 г. Но връзката засега не е сериозна.

"Всичко е небрежно. Тя си живее живота и работи здраво", разкрива източник на "People".

Звездите и техни представители все още не са коментирали слуховете за връзката.

Сидни и Скутър бяха сред гостите на бляскавата сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция в края на юни.

Още за отношенията четете в teenproblem.net