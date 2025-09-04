Сидни Суийни заби Скутър Браун

Сидни Суийни май има ново гадже.
Според слуховете, 27-годишната актриса излиза с известния музикален мениджър Скутър Браун, който е на 44 г. Но връзката засега не е сериозна.
"Всичко е небрежно. Тя си живее живота и работи здраво", разкрива източник на "People".
Звездите и техни представители все още не са коментирали слуховете за връзката.
Сидни и Скутър бяха сред гостите на бляскавата сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция в края на юни.
Сидни и Скутър бяха сред гостите на бляскавата сватба на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция в края на юни.