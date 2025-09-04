IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пери Едуардс се срамувала заради раздялата със Зейн Малик

Той бе първата ѝ любов

04.09.2025 | 21:07 ч. Обновена: 04.09.2025 | 21:44 ч. 2
Снимка: Getty Images

Пери Едуардс заяви, че е била засрамена след раздялата със Зейн Малик. 32-годишната певица и 32-годишният певец имаха връзка в младежките си години.

Те бяха заедно от 2012 г. до 2015 г., а през 2013 г. дори се сгодиха.

Сега изпълнителката, която беше чест от Little Mix, признава, че изпълнителят е бил първата ѝ любов. Тя била съсипана след края на годежа. Но болката от разбитото сърце била още по-голяма, тъй като раздялата била подробно обсъждана.

"Просто беше много... Беше прекалено. Беше просто навсякъде. Следваше ме като лоша миризма... Чувствах се засрамена. Чувствах се странно. Наистина тъжна. Да преминавам през всички тези емоции и да преминавам през това с всички, които ме зяпат, беше унизително", разказа тя в подкаста "We Need to Talk".

