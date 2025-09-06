IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джейсън Момоа сe появи с розов педикюр на червения килим

Актьорът блесна в розови нюанси от главата до петите на филмовия фестивал във Венеция

06.09.2025 | 00:40 ч. Обновена: 06.09.2025 | 02:34 ч. 3
Снимка: Getty Images

Джейсън Момоа се появи в изцяло розова визия от главата до петите на филмовия фестивал във Венеция

За премиерата на новия си филм, In the Hand of Dante, актьорът демонстрира и розовия си педикюр

16-годишният му син се присъедини към него за голямата вечер в Италия

Спокойно можем да кажем, че розовото е любимият цвят на Джейсън Момоа. 

46-годишният актьор от "Аквамен" не се притесни да покаже нежната си страна на червения килим, пристигайки с изцяло розова визия. На филмовия фестивал във Венеция Момоа представи новия си филм, In the Hand of Dante, но привлече вниманието още преди самата прожекцията. Причината? Изборът му не само на облекло, но и на педикюр.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Джейсън Момоа
Новини
