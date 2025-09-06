Джейсън Момоа сe появи с розов педикюр на червения килим

Джейсън Момоа се появи в изцяло розова визия от главата до петите на филмовия фестивал във Венеция

За премиерата на новия си филм, In the Hand of Dante, актьорът демонстрира и розовия си педикюр

16-годишният му син се присъедини към него за голямата вечер в Италия

Спокойно можем да кажем, че розовото е любимият цвят на Джейсън Момоа.

46-годишният актьор от "Аквамен" не се притесни да покаже нежната си страна на червения килим, пристигайки с изцяло розова визия. На филмовия фестивал във Венеция Момоа представи новия си филм, In the Hand of Dante, но привлече вниманието още преди самата прожекцията. Причината? Изборът му не само на облекло, но и на педикюр.

