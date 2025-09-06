Какво можете да перете в пералнята, освен дрехи?

Прането често не е това, което ни идва на ум, когато мислим за пролетно почистване. Всъщност, пералните машини са мощни машини за дълбоко почистване, които могат да се използват за много повече от просто седмичното пране на дрехи, чаршафи и кърпи. Какво друго можете да перете в пералнята?

Твърди пластмасови играчки

Да, малки пластмасови играчки като конструктори или екшън фигурки могат да се перат в пералня. Важно е да сложите тези малки играчки в мрежеста торба за пране и да подплатите барабана с кърпи или други обемисти предмети за защита (и звукоизолация!).

Плюшени играчки

Повечето плюшени играчки могат да се перат на деликатен цикъл. Това е бърз начин да почистите праха и алергените, като същевременно запазите любимите играчки на вашите деца свежи. Перете плюшените играчки с други леки или деликатни предмети и ги поставете в торба за пране за допълнителна защита. Преди да перете плюшена играчка, залепете всички скъсвания или дупки, за да предотвратите излизането на пълнежа.

Многократни торби за хранителни стоки, меки кутии за обяд и торбички

Торбичките за многократна употреба са чудесни за намаляване на отпадъците, но те могат да съдържат бактерии, които ще ви разболеят, ако не се перат редовно. „Поддържайте торбичките си за многократна употреба свежи, като ги перете в пералнята“, казва Алисия Соколовски, президент и съ-изпълнителен директор на AspenClean. „Това е лесен начин за премахване на мръсотия, петна и задържащи се миризми.“ Специални инструкции: Използвайте най-горещата вода, която артикулът може да понесе, и перете по-често, отколкото си мислите – поне веднъж месечно.

