Приличат на дядо - Лив Тайлър сподели редки снимки на трите си деца

Дъщеря й, Лула Роуз, е мини копие на бащата на актрисата - Стивън Тайлър

06.09.2025 | 13:55 ч. Обновена: 06.09.2025 | 15:28 ч.
Лив Тайлър сподели редки снимки на трите си деца.

9-годишната дъщеря на актрисата е неин огледален образ.

Звездата от „Властелинът на пръстените“ даде на феновете рядък поглед към дъщеря си чрез социалните медии

Лив отпразнува и огромната трансформация на косата на сина си Сейлор.

На снимките, качени в събота, 10-годишното момче отрязва доста сантиметри от русата си коса, преди сестра му да се присъедини към него за фотосесия.

Въпросната нова драматична прическа е за връщането му в училище. 

„Нашият сладък Сейлор Джийн беше готов за трансформация! 10 години дълги златни кичури... Подстригване за училище!“, написа 48-годишната Тайлър под снимките.

В коментарите феновете не можаха да не се възхитят от приликата, която дуото майка-дъщеря споделя.

„Дъщеря ви изглежда ТОЧНО като вас“, написа един последовател, добавяйки: „Прическата на сина ви е перфектна!“

Източник: Tialoto.bg

