Приличат на дядо - Лив Тайлър сподели редки снимки на трите си деца

Лив Тайлър сподели редки снимки на трите си деца.
9-годишната дъщеря на актрисата е неин огледален образ.
Звездата от „Властелинът на пръстените“ даде на феновете рядък поглед към дъщеря си чрез социалните медии
Лив отпразнува и огромната трансформация на косата на сина си Сейлор.
На снимките, качени в събота, 10-годишното момче отрязва доста сантиметри от русата си коса, преди сестра му да се присъедини към него за фотосесия.
Въпросната нова драматична прическа е за връщането му в училище.
„Нашият сладък Сейлор Джийн беше готов за трансформация! 10 години дълги златни кичури... Подстригване за училище!“, написа 48-годишната Тайлър под снимките.
В коментарите феновете не можаха да не се възхитят от приликата, която дуото майка-дъщеря споделя.
„Дъщеря ви изглежда ТОЧНО като вас“, написа един последовател, добавяйки: „Прическата на сина ви е перфектна!“
