Гъмзата и Краси Радков яхнаха магарета, направиха шоу на 36-ото Биорали в Гурково СНИМКИ

Тромпетистът Йордан Йончев – Гъмзата и актьорът Краси Радков яхнаха магарета и превърнаха 36-ото издание на уникалното по рода си Биорали в Гурково в истинско зрелище.

Над 6 000 зрители на градския стадион станаха свидетели на единственото в България подобно шоу навръх националния празник. Дългоухите животни обаче показаха характер и не отстъпиха лесно.

30 магарета, подготвени с грижа и по правилата – изкъпани, сресани, парфюмирани, украсени и впрегнати в цветни каручки, преминаха в традиционен парад преди старта. Президентът, президентшата и комендантът на Биоралито, както и 15-членната съдийска колегия бяха категорични: правила ще има, а камшици и груби команди са забранени. Преди старта всички магарета минаха лекарски преглед – състояние на зъбите, сърдечна дейност, копита, съобщават от Община Гурково.

В 4-часовата надпревара комплексен победител стана 10-годишното магаре Делян, яздено от Господин Илиев (30 г.) от Паничерево, който дебютира в състезанието в народна носия. Най-младият участник бе 8-годишната Мариана Николова от Панагюрище с 27-годишния Марко, в чиято каручка, изрисувана тази година като „Златна есен“, тя се състезава за втори път.

Най-възрастният водач е Сабри Смаил (59 г.), състезаващ се за 4 път. Победителите в различните дисциплини получиха медали, титли и парични награди.

Традицията на Биоралито започва още през 1971 г., когато трима гурковски студенти – Стоян Богданов, Иван Рунтев и Илия Тодоров – създават идеята за рали не с автомобили, а с магарешки каручки. Художникът Тодоров, заедно със свои колеги и млади местни таланти, превръща състезанието в пъстро и артистично събитие, което продължава вече повече от половин век.

Концертът на „Гъмзата Брас Шоу“ създаде неповторима празнична атмосфера за гурковци и гостите на града. А фотографи превърнаха събитието в снимачна площадка, заради Първия национален фотопленер „Биорали – Гурково“, който се реализира в партньорство с фондация „Артин Азинян“.

Зрелищното шоу е част от празничната програма за 51-годишнината от променения статут на селището (става град), записано в турски регистър още през 1450 година.