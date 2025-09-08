Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Два повода за радостни емоции предстоят. Първо ще ви поканят на приятелско парти, а в края на седмицата е възможно да участвате в кратко пътешествие. Ще се запознаете с нови хора. Не се занимавайте с дейности, които не са ви ясни, само за да привлечете нечие внимание.

Телец

Вярвайте на интуицията си, а не на твърденията на „добронамерени“ приятели. Някой ще се опита да застане между вас и половинката ви. Опитайте се да игнорирате разговора преди да е започнал. Интересни ще са преживяванията при необвързаните. Ще се окажат в печеливша позиция спрямо съперниците си в борбата за нечия симпатия.

Близнаци

Избягвайте дългите разговори в присъствието на половинката си. Ще предизвикате не само пристъпи на ревност, но и други неприятни усещания. Рано или късно ще ви „натрие носа“ за случилото се и, за ваше неудоволствие, ще е основателно. Не давайте щедри обещания и, ако имате неизпълнени такива, постарайте се да ги спазите.

