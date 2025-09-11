IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Започва есенният сезон на "Софийски музикални седмици"

Пианистът Иван Керековски ще участва в авторски концерт

11.09.2025 | 17:37 ч. Обновена: 11.09.2025 | 18:18 ч. 0

"Сватбата на Фигаро" от Моцарт е шедьовърът, който открива есенния сезон на "Софийски музикални седмици". 

Проф. Момчил Георгиев, директор на фестивала, сподели в "България сутрин", че есенното издание е много разнообразно. 

"Има и крупни неща като "Сватбата на Фигаро". Закриваме на 3 октомври с благотворителен концерт, който е свързан с SOS Детски селища България", посочи той.

Има необходимост от повече български произведения и млади музиканти, изтъкна проф. Георгиев.

"Една от мисиите на фестивала е да дава сцена на млади музиканти. И съпътстващата програма е голяма. Тук рядко идват музиканти, които са с кариера в чужбина", каза още той и изброи имената на български музиканти с кариери зад грани, които ще дойдат за фестивала.

Пианистът Иван Керековски ще участва в авторски концерт на композитора Александър Кандов. 

"Той е изразител на традиция, която започва още от проф. Марин Големинов. Ще звучат три произведения, имам честта да свиря в две от тях. Ще има и един известен квартет, който е свързан с фламенкото", загатна музикантът пред Bulgaria ON AIR. 

Иван Керековски е работил години наред в чужбина. Запитан какво го е накарало да се върне у нас той отговори: Невероятният потенциал и дори композитори като г-н Кандов. 

"В чужбина това ноухау, което ни липсваше в България, все повече виждам как влиза в употреба и съм щастлив да бъда част от този процес", подчерта пианистът.

Гледайте целия разговор във видеото.

Тагове:

Bulgaria ON AIR Софийски музикални седмици музика
