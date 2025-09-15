Сърби ви носът? На късмет е!

Повечето хора тълкуват сърбежа в носа като положителен знак. А в някои култури вярват, че сърбежът в носа може да е знак за лош късмет или нещастие. И все пак, повечето хора го възприемат като положителен признак.

Какво може да означава, ако ви сърби носът? Ето 5 поверия:

Може да имате неочакван посетител

В много култури сърбежът в носа предсказва, че човек или духовен водач е напът да ви посети. Този посетител може да е колега, стар приятел или непознат, така че може да искате да положите малко повече усилия за външния си вид следващия път, когато излезете навън – никога не знаете на кого може да се натъкнете.

Ако носът ви сърби от лявата страна, това означава, че ще получите мъжки посетител.

Сърбежът от дясната страна на носа ви сигнализира за женски посетител.

Ако ви сърби по средата, може да очаквате голяма компания за вечеря.

Някой говори зад гърба ви

Ако сте около определен човек всеки път, когато ви сърби носът, това може да е знак, че е двуличен. Проучете как се отнася с вас (и с другите), за да решите дали искате да остане. Ако вашият „приятел“ е ревнив или постоянно се конкурира с вас, това може да е знак, че е токсичен приятел; истинските приятели са подкрепящи и утешителни. Наблюдавайте как той говори за други хора пред вас, тъй като вероятно говори за вас по същия начин.

