Как да възпитаме емоционалната интелигентност при децата?

Емоционалната интелигентност е важна, тъй като е свързана с по-здравословни взаимоотношения, по-малко поведенчески проблеми и по-добро психично здраве. За щастие има много стъпки, които можем да предприемем, за да помогнем на децата да развият емоционална интелигентност на всяка възраст. Кои могат да са те?

Моделирайте емоционалната осъзнатост

Признавайте емоциите си и ги изразявайте вербално през целия ден. Това помага на децата да разберат, че всеки има чувства и тези чувства се променят през деня. Докато се храните заедно, споделете момент, в който сте преживели силна емоция през деня. Говорете за това какво сте направили, за да се справите с това чувство и какво сте научили от него.

Ролева игра

Ролевите игри с различни сценарии позволяват на децата да практикуват емоционални реакции и решаване на проблеми. Това изгражда увереност в управлението на ситуации от реалния живот. Създайте ролева игра, в която детето ви се сблъсква с различни предизвикателства и обсъдете подходящи емоционални реакции и стратегии за справяне. Осигурете насоки и използвайте играта като възможност да му помогнете да решава проблеми и да практикува нови умения.

Източник: Емоционална интелигентност при децата – как да я възпитаме?