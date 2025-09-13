IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Чанинг Тейтъм мина по червения килим с 13-годишната си дъщеря

Евърли вече е висока почти колкото баща си

13.09.2025 | 01:30 ч. Обновена: 13.09.2025 | 02:17 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Чанинг Тейтъм бе придружен от красива млада дама на премиерата на филма си Demon Slayer: Infinite Castle в Лос Анджелис

Дъщерята на актьора, която той споделя с бившата си съпруга Джена Дюан, изглеждаше прекрасно в светлосиня рокля

Тейтъм разкри, че озвучаването на актьора Кейзо му е спечелило допълнителни точки пред дъщеря му

Чанинг Тейтъм не е обикновен баща. Той е супер татко.

45-годишният актьор присъства на премиерата на филма си Demon Slayer: Infinite Castle в Лос Анджелис и разкри, че участието му в адаптацията на японския комикс е било прието доста добре от 13-годишната му дъщеря Евърли.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Чанинг Тейтъм
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem