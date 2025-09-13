Чанинг Тейтъм мина по червения килим с 13-годишната си дъщеря

Чанинг Тейтъм бе придружен от красива млада дама на премиерата на филма си Demon Slayer: Infinite Castle в Лос Анджелис

Дъщерята на актьора, която той споделя с бившата си съпруга Джена Дюан, изглеждаше прекрасно в светлосиня рокля

Тейтъм разкри, че озвучаването на актьора Кейзо му е спечелило допълнителни точки пред дъщеря му

Чанинг Тейтъм не е обикновен баща. Той е супер татко.

45-годишният актьор присъства на премиерата на филма си Demon Slayer: Infinite Castle в Лос Анджелис и разкри, че участието му в адаптацията на японския комикс е било прието доста добре от 13-годишната му дъщеря Евърли.

