5 продукта за хидратирана кожа

За красива кожа

13.09.2025 | 00:05 ч. Обновена: 13.09.2025 | 00:47 ч. 0
Снимка: istock

Красивата, здрава и млада кожа е добре хидратираната кожа. Но нужно ли е да използвате скъпа козметика, за да хидратирате кожата си? Разбира се, че не. Природата се е погрижила да ви осигури всичко необходимо за добре хидратираната ви кожа и то се крие в кухнята ви. Отворете кухненския шкаф и хладилника си. В тях ще откриете прекрасни природни хидратиращи продукти за красива и млада кожа. 

Кои са природните хидратанти, които се намират в кухненския ви шкаф?

Кокосово масло 

Кокосовото масло вече е част от почти всяка кухня. Здравословните му ползи и качества далеч надхвърлят консумацията му и готвенето с него. Кокосовото масло е прекрасен хидратиращ продукт, който се намира в кухнята ви и който можете да използвате за красива, млада и гладка кожа. Има успокояващи, противовъзпалителни качества, омекотява, прониква в дълбочина и подпомага образуването на защитен слой на кожата. Прави я добре подхранена, хидратирана и мека. Може да се прилага самостоятелно и в комбинация с други масла и природни продукти за красива кожа. 

Авокадо 

Авокадото е съставено предимно от омега мастни киселини и фибри. Тази чудесна комбинация дарява кожата с незаменими хранителни вещества, проникващи в дълбочина, хидратиращи и подхранващи дълбоките ѝ слоеве. Яжте авокадо за красива кожа и повече здраве, но и го прилагайте външно. Така то ще помогне за хидратирането на кожата, дълбокото подхранване, изглаждането на бръчките. Може да се прилага самостоятелно под формата на добре намачкана паста, както и в комбинация с мед, лимонов сок, куркума, зехтин за красива и гладка кожа. 

Източник: 5 продукта от кухненския шкаф, с които да хидратираме кожата

кожа авокадо бръчки
