Есенен маникюр - мраморните нокти са задължителни

Маникюр, с който ще привлечете вниманието

16.09.2025 | 00:15 ч.
Модните тенденции рядко са чисто нови. Вместо това, те функционират в цикъл. Само в периода на тази година станахме свидетели на възраждането на дънките с ниска талия и моделите с широки крачоли, сабото, топовете с дълбоко деколте и дори любимото военнозелено яке от 2016 година. А сега задължителният маникюр от средата на 2010-те се завръща с пълна сила.

Посрещнете мраморните нокти!

Мраморният маникюр, независимо дали имитира камъка, или е нанесен по по-разхвърлян вид, произхожда от неутрални тонове и оттогава се е трансформирал в по-ярки произведения на изкуството, включващи всички най-красиви цветове за сезона. Ако обмисляте ретро дизайн за следващата си визия, ние имаме няколко предложения за вас. 

Земен есенен мрамор

Първо, представяме ви най-добрия земен есенен мраморен маникюр, съчетан с наситеномаслинено, богато махагоново и ефирни бели тонове. Ефектът е готин и изтънчен с нотка на острота. 

Кестеняв мрамор

Търсите начин да подобрите типичния си лилав маникюр? Позволете ни да ви представим този кестеняв мраморен шедьовър. Съчетание от блясък и елегантност, ноктите ви ще се превърнат в централна тема на разговор, където и да отидете.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

