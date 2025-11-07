Бижутата, които завладяха есента

В разгара на есента сме и вече посрещнахме много нови тенденции. Знаете, че бижутата са съществена част от визията. Допълват перфектно облеклата, поставят акцент, карат ни да изглеждаме бляскаво, елегантно, понякога и екстравагантно. Кои бижута завладяха сезона? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Масивни архитектурни гривни

Те са много популярни вече няколко сезона, а и като цяло - вечна класика са, винаги стоят модерно. Ако обичате да носите гривни, не е време за минимализъм. Залагайте на големи, обемни, плътни, дебели, масивни гривни - които приличат на архитектурно произведение. Може да са от метал, от дърво, да имат по себе си скъпоценни камъни. Тези гривни винаги изпъкват и внасят драма. С тях сте стилни и няма да останете незабелязани.

Големи брошки

Брошките също се завърнаха преди 2-3 години, но тази есен са направо навсякъде. Сега хит са т.нар. наследени бижута. Които изглеждат винтидж, ретро, все едно сте ги наследили от леля или сте ги намерили в стара кутия на баба. Брошките са точно такъв тип бижу. Залагайте но големи и масивни брошки в интересна форма. Може да намерите такива и в антиквартни магазини. Флоралните брошки и тези във форма на животно са хит.

