Меган Маркъл се чувства супер, снимайки новия си филм

Меган Маркъл се чувства „изключително спокойна и щастлива“ в новата си роля.

След осемгодишна пауза от актьорството херцогинята на Съсекс отново се връща на снимачната площадка — този път за филма „Близки приятели“ („Close Personal Friends“), потвърди източник пред People на 5 ноември. Първи за новината съобщи The Sun, след като Меган бе забелязана на снимачната площадка на Amazon MGM Studios в Пасадена, Калифорния.

„Меган беше на снимачната площадка днес. Изглеждаше много спокойна и щастлива. Представи се на всички, беше изключително мила и земна“, споделя източникът.

Според източник на The Sun завръщането ѝ пред камера е „огромен момент“ за нея.

„Това е нейният начин внимателно "да потопи пръстите на краката си обратно във водата" и да види дали ѝ харесва отново да бъде на снимачната площадка. Всички, които участват във филма, са страшно развълнувани, но са положили клетва за пълна конфиденциалност“, казва източникът.

В „Близки приятели“ участват още Бри Ларсън, Лили Колинс, Джак Куейд и Хенри Голдинг. Лентата е режисирана от Джейсън Орли („Big Time Adolescence“) и, по данни на The Hollywood Reporter, разказва за двойка, която по време на пътуване до Санта Барбара се запознава със светска знаменитост и нейния партньор. Снимките започват в Лондон през септември, а след това се преместват в Калифорния.

Съвсем символично, именно в Санта Барбара Меган и принц Хари се установиха през 2020 г., след като се оттеглиха от кралските си задължения във Великобритания. Днес двамата живеят там със сина си, принц Арчи (6 г.), и дъщеря си, принцеса Лилибет (4 години).

Преди брака си с херцога на Съсекс Меган беше известна с ролята си в хитовия сериал „Костюмари“ („Suits“), в който участваше до 2018 година. Тя напусна продукцията, след като двойката обяви годежа си през 2017 г., а последният ѝ епизод беше излъчен през април 2018 година. Оттогава насам Меган се появява единствено в документални и риалити проекти, сред които е и нейната собствена поредица „С любов, Меган“ („With Love, Meghan“).

През март тя призна пред People, че работата по документалната поредица за Netflix я е извела извън зоната ѝ на комфорт.

„Никога досега не съм била пред камера по този начин“, сподели тя, добавяйки, че „Костюмари“ си остава като „капсула на времето“ в живота ѝ: „Все още пазя полата от първия епизод! Това е единственото нещо, което запазих.“

Когато Меган и Хари дадоха интервю за BBC след годежа си, тя сподели откровено за решението си да се оттегли от актьорството: „Не го виждам като нещо, от което се отказвам — просто като промяна. Това е нова глава. Работих в този сериал седем години, и когато стигнахме до стотния епизод, си казах: „Отметнах тази страница, гордея се с това, което направих, и е време да започнем нещо ново — заедно.“