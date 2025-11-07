IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шер не се притеснява от това, че гаджето ѝ е 40 години по-младо

Двамата се забавляват

07.11.2025 | 23:20 ч. 9
Снимка: Getty Images

Шер си изкарва страхотно с младото си гадже Александър Едурдс. Певицата е на 79 г., а продуцентът е на 39 г. Двамата имат 40 години разлика и затова отношенията им често са критикувани. Но това не притеснява изпълнителката. Тя смята, че приятелят ѝ е талантлив и красив.

В "CBS Morning" питат Шер за критиките относно възрастовата разлика. "Както и да е. Те не живеят моя живот. Никой не знае какво става между нас, но ние просто си изкарваме страхотно", отвръща звездата.

Шер уточнява, че Александър също няма проблем с това, че имат голяма разлика.

"Не, той няма проблем, блаодаря на Бог. Той просто казва: "Знаеш ли, ти ставаш по-стара, но духът ти е по-млад"", обяснява певицата.

Изпълнителката обича гаджето си.

