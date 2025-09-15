Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 15 – 21 септември 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Благоприятен период, в който ще имате възможност да съчетаете работата с удоволствията. С каквото и да се заемете, ще го довършите успешно. Ще разполагате с достатъчно време както за изпълнение на набелязаните задачи, така и за почивка. Ще стабилизирате деловите контакти с колеги от други населени места. Пътуванията ще са спокойни и ще изпълнят предназначението си, независимо какво е то. Новите запознанства ще се окажат устойчиви и продължителни.

Телец

Едва ли ще можете да се похвалите с грандиозни постижения, но с обичайните рутинни занимания ще се справите без проблеми. Ще разполагате и с достатъчно лично време. В рамките на ежедневието ще можете да отхвърлите и отложените дейности като при това ще го направите, подчинявайки се на собствените си принципи. Много е вероятно да присъствате на събития, на които бихте могли да популяризирате постиженията и уменията си. Най-вероятно ще са непредвидени, но пък доста полезни.

