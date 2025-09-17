IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво раздели Нина Добрев и Шон Уайт?

Двамата явно не са имали една и съща визия за бъдещето

17.09.2025 | 15:41 ч. Обновена: 17.09.2025 | 16:50 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Излизат все повече подробности около раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт. На 11 септември People потвърди, че двойката е сложила край на връзката си по-малко от година след годежа. Тогава близък до тях източник описа решението като „взаимно, трудно, но взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.

Сега обаче става ясно какво е довело до края на романса им. Според няколко източника актрисата, на 36 години, искала брак и семейство, а олимпийският шампион, на 39, не бил готов да тръгне по този път.

„Тя е съсипана. Имаше само една причина: Нина искаше да създаде семейство и да се омъжи – а той не“, казва един от тях.

Други пък настояват, че и двамата са искали брак и деца, като дори правели планове за общо бъдеще.

„Не беше едностранно“, казва техен приятел.

В момента Добрев е извън страната и разчита на подкрепата на близките си. Представителите ѝ и тези на Уайт не са коментирали официално.

Новината за раздялата веднага разпали фенските теории в социалните мрежи. Особено внимание привлече едно TikTok видео на звездата от "The Vampire Diaries", в което си припява на иронично аудио, в което става въпрос за мъж-женкар. Мнозина приеха това като тънка закачка по адрес на Уайт.

Нито Нина, нито Шон са коментирали публично раздялата. Но четири дни след новината, на 15 септември, Уайт публикува пост в Instagram от първото си завръщане в Пекин след Олимпиадата през 2022 г. – събитието, след което се оттегли от спорта. Той ограничи коментарите под снимката, което също не убягна на феновете.

Историята на двойката започва през 2019 г., когато се срещат, а връзката им става публична година по-късно. През октомври миналата година Уайт предложи брак на Нина в ресторант в Ню Йорк. Близки до тях споделиха, че всички приятели са очаквали този момент и са били във възторг.

„След предложението звъняха и пишеха на всички: "Не може да стане по-добре от това", сияеха от щастие“, казва източник на People.

В последните дни преди раздялата Нина присъства на премиерата на новия филм на Майлс Телър - "Eternity" - на фестивала в Торонто, но наблюдателни фенове забелязаха, че на 7 септември тя вече не носи годежния си пръстен.

Нина Добрев Шон Уайт
