Тенденции от Седмицата на модата в Ню Йорк

Седмицата на модата в Ню Йорк се проведе от 11-и до 16-и септември. Естествено, на нея се отличиха много нови тенденции в света на модата и красотата. Кои изпъкнаха? Ето отговорите на "Teen Vogue".

Оранжев руж

Вечната класика, розовият руж, отстъпва мястото си на оранжевия руж. Оранжевото стои доста интересно върху бузите - едновременно сме по-естествени с него, но и по-весели, лъчезарни - като целунати от слънцето. Той стои свежо, но и елегантно. Подходящ ще е и за топлите месеци на 2026 г.

Сиви устни

Още една революция в грима! Светлите и нежните червила бяха на мода напоследък, но това се променя сега. Забравете за бебешкото розово и нюд червилата. Ставаме драматични, но и по-уверени - залагаме на сиво червило. Това е нетрадиционен цвят за устни, така че с него веднага се забелязвате и сте смели изкусителки.

