IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Тенденции от Седмицата на модата в Ню Йорк

Вижте кое е хит

18.09.2025 | 19:46 ч. Обновена: 18.09.2025 | 20:48 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Седмицата на модата в Ню Йорк се проведе от 11-и до 16-и септември. Естествено, на нея се отличиха много нови тенденции в света на модата и красотата. Кои изпъкнаха? Ето отговорите на "Teen Vogue".

Оранжев руж

Вечната класика, розовият руж, отстъпва мястото си на оранжевия руж. Оранжевото стои доста интересно върху бузите - едновременно сме по-естествени с него, но и по-весели, лъчезарни - като целунати от слънцето. Той стои свежо, но и елегантно. Подходящ ще е и за топлите месеци на 2026 г.

Сиви устни

Още една революция в грима! Светлите и нежните червила бяха на мода напоследък, но това се променя сега. Забравете за бебешкото розово и нюд червилата. Ставаме драматични, но и по-уверени - залагаме на сиво червило. Това е нетрадиционен цвят за устни, така че с него веднага се забелязвате и сте смели изкусителки.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мода тенденции Седмица на модата в Ню Йорк
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem