Стилът на Мелания: Защо крие очите си с големите си шапки?

Когато президентът на Съединените щати и първата дама пристигнаха с военен хеликоптер в замъка Уиндзор, за да се срещнат с принца и принцесата на Уелс, наблюдателите си задаваха само един въпрос. Дали някой ще може да види очите на Мелания?

Всъщност, нейната филцова шапка с цвят на патладжан беше с толкова ниска периферия – в цвят, съответстващ на вратовръзката на съпруга ѝ и съчетана с костюм от висша мода Christian Dior в тъмносиньо – че очите ѝ бяха напълно скрити от погледа на света. Всичко това много напомняше за момента, в който 55-годишната първа дама облече шапка с широка периферия от Eric Javits за церемонията по встъпване в длъжност на съпруга си. Този аксесоар, който правеше впечатление, сякаш умело държеше съпруга ѝ на хладно разстояние и породи стотици забавни мемета онлайн, сравняващи я с различни анимационни герои.

"Шапките на Мелания функционират почти като слънчевите очила и боб шапката на Ана Уинтур, където всъщност не можете да видите лицето ѝ заради косата ѝ", казва Клаудия Крофт, редактор на списание 10. "Малко е обезпокоително."

Покойната кралица, добавя тя, никога не би носила шапка, която да скрива лицето ѝ.

"Нашите кралски особи съществуват, за да бъдат публични – част от обществения им дълг е да бъдат видени и да изглеждат добре, докато са пред камерите и хората. Може би Мелания не чувства задължението да бъде видяна по същия начин, както те."

Шапките на покойната кралица, казва Крофт, са били „като заместващи корони – официални украшения, които тя е носила за дневни ангажименти“. Междувременно принцесата на Уелс очевидно е разбрала забележката, носейки малка, мрежеста шапка на Джейн Тейлър, спретнато разположена далеч от лицето ѝ.

"Мелания е предприела много различен подход", продължава Крофт. "Има нещо в шапката ѝ, което ви оставя с повече въпроси, отколкото отговори. Кара ви да се замислите: „Какво крие? Защо не иска хората да я виждат? Опитва ли се да създаде мистерия?"

Изкушаващо е да се предположи, че Мелания може би си играе с нас

В продължение на почти десетилетие се носят слухове, че първата дама използва двойник за някои от официалните си ангажименти, когато, както интернет обича да спекулира, „не може да се занимава с това“ или „когато е в почивка за козметична хирургия“. Те, разбира се, наричат ​​този мистериозен двойник #falkemelania.

Всъщност, бившият директор по комуникациите на Белия дом Антъни Скарамучи подхрани този слух през 2020 г. по време на участие в австралийско телевизионно шоу, съобщавайки, че адвокатът на президента, Майкъл Коен, „настоява“, че това е истина и че „сестра ѝ понякога я замества в кампанията... обикновено когато видите някой, който е по-привързан към г-н Тръмп“.

Макар че всичко това, разбира се, да са клюкарски глупости, Мелания със сигурност е била в настроение за „прикриване“, когато е си сложи интригуващо дълъг дъждобран, слизайки от Air Force One на летище Станстед във вторник вечерта. Нейният тренчкот Burberry Kensington Heritage се простираше до пода, носен с кожени ботуши за езда Christian Dior Empreinte.

Но защо бе толкова дълъг? Не са ли забелязали съветниците ѝ, че колкото и бляскаво да изглеждаше, ансамбълът излъчваше сериозни вибрации на маскировка?

"Въпреки това", казва Крофт, „Беше добро дипломатично облекло да носи Burberry – чудесна реклама за велика британска марка – въпреки че се притеснявах, че ще слезе по стълбите. Едно погрешно движение в тренчкот и всичко е свършено.“

Обикновено се обмисля толкова много облекло за официални посещения, че можете да очаквате някакво послание в рамките на специфичния избор на дизайнер, цвят, стил и т.н. Но какво точно се опитва да каже Мелания?

„Интересно е, че е избрала да носи известна европейска висша мода“, отбелязва историкът по мода д-р Кейт Страсдин от университета Фалмут. "Не на последно място, когато Европа непрекъснато е изпращана към палавата стъпка от Джей Ди Ванс. Най-вероятно това е почит към Джаки Кенеди, която е имала склонност към френската висша мода, особено към Dior. Всъщност Мелания отдавна е признавала, че иконата на първите дами, Джаки, е нейният стилен фаворит. Всъщност роклята, която носеше на държавния банкет, смела жълта рокля с оголени рамене, е проектирана от Каролина Ерера, друг от любимите дизайнери на Джаки. Лесно е да се види влиянието на Джаки. Мелания обаче несъмнено е най-елегантната и стилна от всички президентски съпруги."

Интересно е също да се отбележи, добавя Страсдин, че полата на костюма Dior има военна естетика, „с разположението на копчетата на костюма, минаващо от двете страни от рамото до под талията – има сила в облеклото и може би усещане за първа дама под обстрел“.

В рязък контраст с острите ръбове и мрачния избор на цветове на първия тоалет на Мелания, както кралицата, така и Кейт носеха богати тонове и бижута, за да посрещнат американците – за 78-годишната кралица, кралскосиня рокля Fiona Clare и съответстваща шапка от Philip Treacy, за 43-годишната принцеса - тъмночервена рокля Emilia Wickstead. Червено и синьо, плюс, за държавния банкет, бялата копринена креп-кутюр рокля на Кейт от Филипа Лепли (носена със златно дантелено вечерно палто от Шантили): ето и цветовете на британското знаме – още един пример за дипломатическа мода, макар и предвидимо буквална.

„Кралските особи се обличат, за да бъдат видени в тълпата“, обяснява Крофт. „Покойната кралица носеше черно само за погребения и всички членове на кралското семейство следват този протокол. Но едно нещо, за което всички могат да се съгласят, е обувките на висок ток.“

Детайлите, които може би са били пропуснати дори повече от очите на Мелания, са изборът на Кейт на брошка - историческите три пера.

„Това беше сватбен подарък за принцеса Александра от Дания, когато тя се омъжи за принца на Уелс, който по-късно стана крал Едуард VII, през 1863 г.“, казва Страсдин. „Тя се превърна в много обичана принцеса на Уелс.“

Брошката, изработена от 18 брилянтно оформени диаманта, обградени от малки изумруди, включва емблематичните щраусови пера на принца на Уелс и свитък с гравирано мотото на принца на Уелс „Ich Dien“, което на немски означава „Аз служа“. Толкова точно послание за Кейт, която рядко сгреши с обувки на висок ток, когато звездната ѝ сила е най-необходима.

Анализът е на Фльор Бриттен за The Independent.