Как Мелания стана единственият човек, който наистина има вниманието на Тръмп?

След като двама от най-великите световни „сребърни гърбове“ се срещнаха, докато се стремяха да сложат край на боевете в Украйна, разговорът им се прие като триумф на дипломацията. И все пак, когато президентът Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се сблъскаха лице в лице в Аляска миналата седмица, това, което може би се оказва най-показателният момент от историческата конфронтация, се оказа най-малко натрапчивият от всички.

И това не беше дело на 800-килограмова политическа горила, а на тихо говореща жена, която имаше други неща за вършене този ден.

Моментът дойде далеч от камерите, когато, докато двамата президенти влизаха в частна стая в американската военна база, Тръмп връчи на Путин писмо, написано от съпругата му Мелания, която тогава беше на 4300 мили разстояние в Ню Йорк.

„Камерите бяха фиксирани върху всичко, което двамата мъже правеха публично“, каза източник, близък до Тръмп, пред Daily Mail. „Но истинският ход на мека сила дойде насаме, от някой, който не беше там. И това беше първата дама. Президентът Путин отвори плика и прочете писмото още на място, преди да започнат разговорите. Личеше си, че е впечатлен и го каза. Това беше дипломатически майсторски ход.“

Писмото на Мелания, публикувано от Тръмп на сайта му Truth Social тази седмица, засегта директно сърцето на руския президент, призовавайки го да помисли за страданието на децата – без да споменава конкретно опустошителната война на Русия срещу Украйна. Тя написа:

„Една проста, но дълбока концепция, г-н Путин, както съм сигурна, че ще се съгласите, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота, невинност, която стои над географията, правителството и идеологията. И все пак в днешния свят някои деца са принудени да се смеят тихо, недокоснати от тъмнината около тях… Г-н Путин, вие можете сами да възстановите мелодичния им смях.“

За мнозина във Вашингтон появата на бившия модел Мелания, на 55 години, която е родена в Словения – тогава част от Социалистическа федеративна република Югославия – като сериозен играч на международната политическа сцена, е изненада, да не кажем шок.

В края на краищата, по време на първия мандат на съпруга ѝ в Белия дом, тя беше открито осмивана като откъсната и политически некомпетентна. Но докато някои я обвиняват, че е първа дама на „непълно работно време“, откакто вторият мандат на Тръмп започна през януари, запознати казват, че това е доста далеч от истината.

Мелания не само се наслаждава на ролята си, но и активно влияе на съпруга си, като го подтиква например да сложи край на войната в Украйна. Отчасти това е опит да се затвърди наследството на Тръмп – ключова грижа за първата дама.

Сякаш за да подчертае това, президентът на Украйна Володимир Зеленски лично предаде писмо, написано от собствената му съпруга Олена – адресирано до Мелания – по време на посещението му в Белия дом само преди няколко дни.

Източникът каза:

„Писмото на Олена не е било публично достояние, но в него се благодари на Мелания за подкрепата ѝ и за това, че се фокусира върху тежкото положение на децата. Писмото на Мелания беше майсторски клас по промяна на темата на разговора. То поласка Путин, без да прекалява. Хората я приемат сериозно. Тя е тази, която има значение, когато става въпрос за отношения със съпруга ѝ. Тя има неговото внимание.“

Светската личност Тони Холт Крамер познава Мелания от 2011 г. Член на клуба в Мар-а-Лаго във Флорида, където Мелания прекарва много време, г-жа Холт Крамер ръководи The Trumpettes, изцяло женска група за набиране на средства.

„Хората винаги са подценявали Мелания, защото тя е пълна противоположност на съпруга си“, каза тя. „Той обича да е в полезрението на обществеността, обича да е център на внимание. Мелания не е срамежлива, но е затворена личност. По време на първия им мандат тя несъмнено е имала някои трудности. Барън [синът им] е бил малко момче, тя не е била заобиколена от добри хора и е била безмилостно подигравана от политическите съперници на съпруга си. Мелания, която срещате днес, е силна, уверена, много самостоятелна жена. Тя знае какво иска и със сигурност е човекът, когото президентът слуша най-много. Той ѝ се доверява безрезервно.“ Този път тя се наслаждава много повече.“

И така, какво се е променило? Като начало, казва г-жа Холт Крамер, Барън сега е на 19 години и е в университета, „така че не е нужно да се тревожи толкова за него“.

След това идва и опитът за покушение, когато куршум одраска ухото на Тръмп, докато той провеждаше кампания в Пенсилвания през юли миналата година. Г-жа Холт Крамер каза:

„Всичко се промени в този момент, как би могло да не е така? Президентът стана много религиозен. Той вярва, че е бил спасен с причина. Това дълбоко повлия на Мелания.“

Приятели и тези, които работят заедно с Тръмп, казват, че и двамата сега са „напълно фокусирани“ върху наследството си.

„Това е вторият и последен мандат в Белия дом и има чувство за неотложност“, каза близък политически съюзник пред Daily Mail. „Мелания е на шофьорското място. Тя иска съпругът ѝ да влезе в историята като миротворец, посредник в сделките, човек, който не само е спасил Америка, но и света. Тя го е призовавала да сключва мирни споразумения, като Русия/Украйна са „големите“. Тя е много по-ангажирана, отколкото хората осъзнават."

Дори непоколебими политически врагове като Хилари Клинтън казват, че Тръмп трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир, ако успешно договори мирен договор между Русия и Украйна.

Г-жа Холт Крамер каза, че Мелания няма амбиции да засенчи съпруга си, но някои предполагат, че ако той получи Нобеловата награда – често заявена амбиция – тя трябва да бъде присъдена съвместно и на нея.

„Това изобщо не е в нейния стил“, отговаря приятелят. „Първата дама никога не е крила факта, че смята за най-голямото си постижение да бъде съпруга и майка. Не се заблуждавайте, тя е много равностоен партньор.“

Мелания е повлияла на промяната на позицията на съпруга си по отношение на израелско-палестинския конфликт, например, като Тръмп призна „истинския глад“ в Газа за първи път миналия месец. Както Тръмп каза по това време:

„Мелания смята, че е ужасно. Тя вижда същите картини, които виждате вие ​​и всички ние. Всички, освен ако не са доста безсърдечни или по-лоши от това, луди, си мислят, че няма нищо друго, което може да се каже, освен че е ужасно, когато виждат децата.“

В единственото си интервю след завръщането си в Белия дом, първата дама каза пред приятелски настроената към Тръмп Fox News:

„Може би някои хора ме виждат просто като съпруга на президента, но аз стоя на собствените си крака, независима. Имам си собствени мисли. Имам си собствено „да“ и „не“. Давам му съветите си и понякога той слуша, понякога не и това е добре.“

Но именно когато става въпрос за Путин – когото Тръмп многократно наричаше „страхотен човек“ по време на кампанията си – Мелания оказа най-голямо влияние. Когато Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г., Мелания се възползва от социалните медии за да изпрати молитвите си към народа на Украйна. Източник каза:

„Мелания е израснала в комунистическа страна и е дошла на Запад на 20 години. Тя внимава да не казва публично на чия страна е, но насаме е ясно към коя страна е лоялна.“



Тръмп, който смая света, като потисна Зеленски по време на посещение в Белия дом през февруари тази година, наскоро призна, че вече не вижда украинския лидер като този, който блокира пътя към мир. На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 15 юли той каза:

„Прибирах се у дома и казвах: „Имах най-прекрасния разговор с Владимир. Мисля, че приключихме.“ И тогава включвах телевизора или тя ми каза веднъж: „Уау, това е странно, защото току-що бомбардираха дом за възрастни хора. Мелания е много умна. Тя е много неутрална. Би искала да види как хората спират да умират.“

Критиците се оплакаха, че Мелания е била снимана само няколко пъти в Белия дом, предпочитайки да прекарва времето си в частната си вила от 325 квадратни метра в Мар-а-Лаго или в позлатения си пентхаус в кулата Тръмп на Пето авеню в Манхатън.

Източник, близък до Тръмп, каза:

„Само защото не я виждате, не предполагайте, че не е там. Той е на телефона с нея по цял ден.“

Засега Мелания е фокусирана върху внимателното изграждане на наследството на съпруга си, но и на своето собствено – като „тихата сила“. Официалният ѝ портрет зададе тона за втория ѝ мандат като първа дама – „мощна снимка“, която я показва надвесена над маса в заседателна зала, облечена в елегантен костюм с панталони на Dolce & Gabbana, а зад нея блести Вашингтонският монумент.

Мелания току-що завърши снимките на документален филм за 40 милиона долара (30 милиона британски лири) за стрийминг услугата на Amazon Prime с холивудския режисьор Брет Ратнър ​​(отговорен за поредицата „Час пик“ с участието на Джаки Чан). Планирано е да излезе по-късно тази година. Източник, свързан с проекта, каза:

„Това е поглед в света на Мелания. Хората ще бъдат изненадани. Не става въпрос само за дамски обяди и посещения при [фризьора ѝ] Фредерик Фекай.“

В момента тя финализира гардероба си за държавното посещение на Тръмп във Великобритания следващия месец, когато те ще се срещнат с краля и кралицата в замъка Уиндзор. Планира се двойката да се срещне с принц Уилям и евентуално с принцесата на Уелс, въпреки че това все още не е потвърдено.

Източникът на Тръмп каза:

„Това е безпрецедентно второ държавно посещение за президент на САЩ. Президентът се срещна с покойната кралица Елизабет по време на първото си държавно посещение [през 2019 г.] и е голям фен на кралското семейство. Той с нетърпение очаква да се срещне с крал Чарлз и кралица Камила.“

Приятел на Мелания каза, че тя е „остро осъзната“ за един неудобен момент по време на държавното посещение през 2019 г., когато Тръмп нахлу пред покойната кралица, докато те инспектираха почетна гвардия.

Външният вид е важен за Мелания и затова „тя работи върху избора си на гардероб от месеци“, каза нейният приятел.

„Този ​​път нищо няма да се обърка. Подценявайте я, ако искате.“