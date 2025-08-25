Мелания Тръмп говори рядко, но когато го прави, светът я слуша

Мелания Тръмп избира да говори рядко - но когато го прави, светът я слуша. Това стана ясно по-рано този месец, когато първата дама изигра централна роля в мирните преговори на Доналд Тръмп с Владимир Путин. Въпреки че Мелания не се присъедини към Доналд в Аляска, присъствието ѝ беше дълбоко усетено под формата на писмо, което беше доставено на Владимир Путин от съпруга ѝ.

Мелания, майка на най-малкия син на Доналд, Барън, призова руския президент “сам да възстанови мелодичния смях“ на децата, засегнати от конфликта, и да сложи край на войната в Украйна”.

Израснала на границата между Изтока и Запада, първата дама познава от първа ръка жестокостта, нанесена от Русия на Източна Европа. Писмото ѝ попадна в заглавията по целия свят.

Намесата беше забележителна и като едно от малкото политически изявления на първата дама, която се държеше в тесен кръг във Вашингтон. 55-годишната жена е направила само 19 публични изяви досега през този мандат - в сравнение с 40 към този момент през първия мандат на Тръмп.

След отсъствието ѝ последваха злобни клюки, с фалшиви твърдения за състоянието на брака ѝ с американския презиент.

“Мисля, че много хора подценяват колко нормална двойка са. Той я слуша и търси съвета ѝ“, споделя вътрешен човек. Тя се намесва само когато е за нещо първостепенно важно – и наистина се грижи за децата.“

По-рано тази година Тръмп направи небрежни коментари за това как съпругата му е повлияла на подхода му към посредничеството в мирния процес в Украйна.

“Казвам на първата дама: “Говорих с Владимир днес - проведохме прекрасен разговор”, а тя отговаря: “О, наистина ли? Още един град току-що беше ударен“, каза Тръмп през юли на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Овалния кабинет.

Въпреки че забележките бяха безгрижни, те предоставиха завладяващ поглед към личния живот на двойката.

Мелания постави грижата за децата начело в дневния си ред - и не само жертвите в Украйна са привлекли вниманието ѝ. Запитан за мнението на съпругата му за войната в Газа, Тръмп каза пред репортери миналия месец, че тя смята, че всичко, което се случва, е ужасно. “И тя вижда същите картини, които виждате вие, които всички ние виждаме. И мисля, че всеки, освен ако не е доста безсърдечен - или по-лошо от това, луд - няма какво друго да кажеш освен, че е ужасно, когато видиш децата”, каза преди месеци Тръмп.

Участието на Мелания във вътрешната политика също е вдъхновено от същото желание да се грижи за децата. Тя се появи на Капитолийския хълм в ранните дни на администрацията, за да се застъпи за жертвите на порнографски фалшиви материали с подкрепата си за Закона за премахване на съдържанието. Двупартийният законопроект има за цел да се насочи към разпространението на порнографията за отмъщение онлайн.

Първата дама дори доведе тийнейджърка, жертва на фалшив тормоз, като един от своите гости по време на съвместното обръщение на президента към Конгреса през март.

Петнадесетгодишната Елистън Бери от Аледо, Тексас, беше жертва на новата технология, а Мелания Тръмп ѝ даде трибуна, за да привлече вниманието към нарастването на тези атаки, използвайки генериране на изображения с изкуствен интелект.

Законът за премахване на порнографията беше приет от Конгреса без никакви възражения в двете камари и след това подписан от президента в края на май.

Но в сравнение с предшествениците си, Мелания е много по-селективна по отношение на това кога решава в какви събития да се включи.

“Хората очакват или предвиждат участие от името на първата дама на Съединените щати, независимо кой е на поста, независимо от коя политическа партия е“, споделя приближен до администрацията на първата дама и добави: “Съвсем ясно е, че за Мелания Тръмп, поне засега, това е роля на избиране.“

За разлика от нея, Джил Байдън беше виждана често - почти като болния си съпруг Джо по отношение на публични изяви и рядко не беше до него, особено в бруталната кампания срещу Тръмп. Джил Байдън дори направи необичайна поява на едно от заседанията на кабинета на съпруга си през септември, което даде началото на слухове за това кой всъщност управлява Белия дом.

Мандатът на Мишел Обама като първа дама също беше белязан от много публични изяви заедно с Барак. Тя често е била в светлината на прожекторите, за да подкрепя различни инициативи, включително стремежа за насърчаване на физическата активност на младежите и по-здравословното хранене.

Мелания е избрала да пропусне много от традиционните събития, на които са присъствали нейните предшественици.

“Не мисля, че е нещо междуличностно“, казва източник пред CNN, добавяйки, че “тя не се интересува“ от изпълнителските аспекти на работата.

Любопитно е да се отбележи е, че този път Мелания е запазила персонала си на ниско ниво. Към 1 юли първата дама е имала само петима щатни служители, печелещи общо 634 200 долара годишно. Джил Байдън е имала 20 служители, печелещи общо над 2,5 милиона долара.

Разминаването може да се корени в горчивите предателства, с които се е сблъскала Мелания след първия мандат на Тръмп. Стефани Гришам, която е била кратко време като прессекретар на Белия дом и не е провела нито един брифинг за пресата, докато е била на тази позиция, е работила много по-дълго за Мелания.

След 6 януари 2021 г. Гришам се обърна срещу бившите си работодатели и показа “мръсните дрехи” на Мелания на показ на целия свят в книга, която разкрива всичко.

След публикуването на мемоарите на Гришам, офисът на Мелания Тръмп заяви пред Washington Post, че книгата е “опит да се реабилитира след лошо представяне като прессекретар, провалени лични отношения и непрофесионално поведение в Белия дом. Чрез неистина и предателство тя се стреми да спечели значение и пари за сметка на г-жа Тръмп.“

Друга бивша висша помощничка на Мелания, Стефани Уинстън-Уолкоф, която беше близка приятелка на Първата дама в продължение на 15 години, също шокиращо предаде доверието ѝ.

Уинстън-Уолкоф тайно записа разговори с Мелания и след това ги публикува, за да ги чуе светът. Изтеклите сегменти съдържаха случаи, в които първата дама се оплаква от коледната украса на Белия дом, както и от реториката около децата мигранти. След това бившата помощничка беше съдена от Министерството на правосъдието за предполагаемо нарушение на споразумение за неразкриване на информация.

След предателството на бивши висши помощници от първата администрация на съпруга ѝ, Мелания запази вътрешния си кръг. От възраждането на инициативата си “Be Best“ до изказванията по глобални въпроси, Мелания Тръмп несъмнено чертае свой собствен път, не само във Вашингтон, но и в учебниците по история.

Въпреки че пълното въздействие на нейния мандат все още не е определено, влиянието ѝ върху политиката, дискурса и дори модата вече привлича вниманието. С малко над 200 дни от втората администрация на Тръмп зад гърба си, Мелания вече е влязла в историята със своята законодателна дейност, имигрантски произход и тиха увереност, която вдъхновява жените в цялата страна.