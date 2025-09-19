Колеги на Джими Кимъл се опълчиха на свалянето му от ефир

Четирима американски телевизионни водещи отвърнаха със сатира и явно неодобрение, след като от ефир бе отстранен един от тях – Джими Кимъл.

В четвъртък вечерта под светлината на прожекторите се оказаха големите имена на вечерните комедийни шоута: Стивън Колбър, чието собствено предаване също стана жертва на Тръмп, Джими Фалън и Сет Майърс от NBC, които вече са получавали заплахи от президента, както и Джон Стюарт от „The Daily Show“, който последователно защитава колегите си.

„Jimmy Kimmel Live!“ на Кимъл беше спряно за неопределено време в сряда от Disney след натиск от Брендън Кар – председателя на Федералната комисия по комуникации, назначен от Тръмп – и от могъщата компания Nexstar, която притежава редица телевизии, свързани с ABC.

Nexstar, както и друг собственик на телевизии, асоциирани с ABC – Sinclair – свалиха предаването на Кимъл от ефир „за неопределено време“. Sinclair поясни, че спирането ще остане в сила „докато не бъдат проведени официални разговори с ABC относно ангажимента на мрежата към професионализъм и отчетност“.

Решението дойде, след като Кимъл коментира убийството на консервативния активист Чарли Кърк и осмя реакцията на Тръмп по случая. Отстраняването на водещия и политическата буря, която последва, поставиха отново на дневен ред въпросите за свободата на словото и Първата поправка в американската конституция.

Sinclair също поиска Кимъл да се извини на семейството на Кърк.

Стивън Колбър

Стивън Колбър заяви, че никога не се шегува с чужди трагедии. Той определи спирането на Кимъл като "акт срещу свободата на словото".

Колбър, чието вечерно шоу също се очаква да бъде свалено от ефир , защити колегата си в откриващия монолог в четвъртък вечер.

Той започна предаването с думите: „Тази вечер всички сме Джими Кимъл.“

Той нарече отстраняването „брутална цензура“.

„The Late Show“ публикува откъс от монолога на Колбър в Instagram с надпис: „The Late Show застава зад Джими Кимъл и неговия екип.“

В изявлението си Колбър цитира и публикация на Rolling Stone от сряда относно Кимъл и ABC.

„Както сподели един източник от ABC – цял ден са се пикаели от страх. Но ако трябва да гледаме от добрата страна – това доказва, че Disney е номер едно в стрийминга“, пошегува се Колбър.

Той припомни и публикация в X от председателя на FCC Брендън Кар, който написа в сряда, че е важно телевизионните оператори да се противопоставят на „програми, които според тях не отговарят на ценностите на общността“.

„А знаете ли кои са ценностите на моята общност, приятелю? Свободата на словото“, каза Колбър в четвъртък вечерта, а думите му бяха посрещнати с бурни аплодисменти. „Хората из цялата страна са шокирани от този откровен удар срещу свободата на словото“, добави той.

Джими Фалън

Джими Фалън, водещият на „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, заяви в епизода от четвъртък вечер, че се надява шоуто на Кимъл да се завърне.

Той започна сегмента с шега: „Е, приятели, голямата новина е, че Джими Кимъл беше спрян от ABC след натиск от FCC, оставяйки всички с мисълта "WTF“.

Шегувайки се за това, че двамата с Кимъл споделят едно и също име, Фалън каза, че се е събудил с 100 съобщения от баща си, който погрешно помислил, че неговото собствено предаване е било отменено. Водещият не пропусна и да се подиграе на дълго и широко на Тръмп, но заради хумористично цензуриране - трудно можем да разбере какво мисли наистина Джими. Но пък се досещаме.

След това тонът му стана по-сериозен: „Но честно да ви кажа – не знам какво точно се случва и никой не знае.“

„Но едно знам със сигурност – Джими Кимъл е свестен, забавен и много добър човек. Надявам се да се върне“, каза Фалън, а думите му бяха посрещнати с бурни аплодисменти и възгласи от публиката.

Джон Стюарт

В епизода от четвъртък на „The Daily Show“ водещият Джон Стюарт избра откровено саркастичен и сатиричен тон, когато говори за свалянето на Кимъл от ефир.

Обикновено Стюарт води предаването в понеделниците, но този път беше обявено, че ще изнесе и извънреден епизод в четвъртък вечер.

„Нямам представа кой е този герой "Джими Дримъл Live ABC". Но важното е, че нашата велика администрация ни е дала пределно ясни правила за свободата на словото“, каза Стюарт в откриващия си монолог.

#jimmykimmel #charliekirk ♬ original sound - The i Paper @theipaper Comedian Jon Stewart returned to the presenting desk of Comedy Central’s “The Daily Show” program on Thursday (September 18), a day after the suspension of talk-show host Jimmy Kimmel from the airwaves. Another stalwart of U.S. late-night talk shows, Jimmy Kimmel, has been embroiled in the effort by Trump and his supporters to punish critics of assassinated right-wing activist Charlie Kirk, who was shot while speaking to a crowd at a Utah university on September 10. Since then, allies of Trump and Kirk have warned Americans to properly mourn the divisive figure or face the consequences. #donaldtrump

Той не защити директно Кимъл, но направи серия от остри забележки по адрес на Тръмп, като в един момент го нарече нашия „скъп лидер“.

„Имаме още едно забавно, весело, напълно съобразено с администрацията шоу“, пошегува се той и престори, че смъмря публиката, когато избухна в смях.

Сет Майърс

В епизода от четвъртък вечер на рубриката си „A Closer Look“ водещият Сет Майърс заяви, че спирането на Кимъл се е превърнало във „важен момент за нашата демокрация“.

Шегувайки се със строгите мерки на администрацията на Тръмп срещу свободата на словото, Майърс започна с иронично признание: „И съвсем извън темата, искам да кажа още преди да започнем, че винаги съм се възхищавал и уважавал господин Тръмп.“

След което добави шеговито, че ако някога публиката е виждала кадри, на които говори негативно за Тръмп, то най-вероятно са били AI генерирани deepfake видеа.

По-късно в сегмента Майърс отново се върна към темата за Кимъл, този път с по-сериозен тон:

„И позволете ми да кажа – за мен е чест и привилегия да наричам Джими Кимъл свой приятел, по същия начин, по който е чест и привилегия да правя това шоу всяка вечер“, каза той. „Това е голям момент за нашата демокрация и всички ние трябва да защитим принципите на свободното изразяване. Има причина свободата на словото да е в самата Първа поправка – тя стои над всички останали“, подчерта Майърс.