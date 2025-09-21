IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съвети за гримиране за жени над 40 години

Ето как да изглеждате още по-красиво

21.09.2025 | 14:00 ч. Обновена: 21.09.2025 | 15:44 ч. 6
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Стареенето е естествен и красив процес, но все още живеем в свят, където повечето съвети за красота са насочени към това как да предотвратим видимите му признаци, а не как да се справим с промените. Повечето от нас научават техники за грим, докато порастват, и рядко получават актуализирани съвети, когато всъщност има начини да адаптирате стратегията си, за да пасне по-добре на променящия се тен, независимо дали кожата ви не е толкова плътна или стегната, колкото е била някога, или сте натрупали фини линии.

Съветите за грим, специално предназначени за жени над 40 години, са мощен начин да подчертаете най-добрите си черти и да повишите самочувствието си. 

Приоритизирайте хидратацията

Зрялата кожа често не е хидратирана, така че използването на продукти, които я подобряват, е от съществено значение. Започнете с нанасянето на основата с адекватна хидратация. Нанасянето на хидратиращ серум или крем с хиалуронова киселина за хидратиране и изравняване на кожата ви помага да се предотврати образуването на фини линии в грима. След това използвайте хидратиращ грунд, който изглажда порите и фините линии. Тази стъпка е от решаващо значение, за да имате добра основа за фон дьо тен. Изберете лек, хидратиращ фон дьо тен или тониран хидратиращ крем, вместо тежки матови формули. 

Нанесете руж върху ябълките на бузите си

Работете срещу гравитацията, като нанесете ружа си върху горната част на скулите си с леко движение нагоре. Тенът на кожата ни също може да се променя с времето, така че трябва да сме много наясно дали топлите или студените подтонове ще ни подхождат най-добре. Пудровидните продукти могат да се използват и върху зряла кожа, но много внимателно.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

съвети за гримиране
