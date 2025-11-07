IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разкриха пола на четвъртото бебе на Карди Би

То ще е първото им общо със Стефон Дигс

07.11.2025 | 02:03 ч. 0
Стана ясно какъв е полът на бебето, с което Карди Би скоро трябва да дари приятеля си Стефон Дигс!

Американският футболист направи разкритието пред "People" по време на събитието CFDA Fashion Awards. Бебето е момче.

А Стефон е много развълнуван за появата му.

"Момче е. Това е достатъчно за мен. Нямам търпение да го накарам да прави лицеви опори и коремни преси, и да тича наоколо", посочва спортистът.

Дигс казва още, че детето трябва да се роди съвсем скоро, но не издава за кога точно е терминът.

