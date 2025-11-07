Разкриха пола на четвъртото бебе на Карди Би

Стана ясно какъв е полът на бебето, с което Карди Би скоро трябва да дари приятеля си Стефон Дигс!
Американският футболист направи разкритието пред "People" по време на събитието CFDA Fashion Awards. Бебето е момче.
А Стефон е много развълнуван за появата му.
"Момче е. Това е достатъчно за мен. Нямам търпение да го накарам да прави лицеви опори и коремни преси, и да тича наоколо", посочва спортистът.
Дигс казва още, че детето трябва да се роди съвсем скоро, но не издава за кога точно е терминът.
Какво още издаде той четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.