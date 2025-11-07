IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Актриса от "Малки сладки лъжкини“ ще става майка за трети път!

Вече има 2 дъщери

07.11.2025 | 00:56 ч. 0
Снимка: Getty Images

Троян Белисарио ще става майка за трети път! В края на октомври актрисата от "Малки сладки лъжкини" навърши 40 г. А във вторник съпругът ѝ разкри, че двамата очакват третото си бебе.

Патрик Адамс публикува в профила си в Instagram черно-бяла снимка на Троян.

Актрисата е застанала в профил, позира край прозорец, с рокля е и ясно се забелязва наедрялото ѝ коремче.

Актьорът е написал, че със съпругата му не знаят какъв е полът на бебето.

"Благодаря ти, че ни избра. Ние винаги ще избираме теб. Скоро...", написал е Патрик към кадъра.

Още по темата и снимката вижте в teenproblem.net

звезди Троян Белисарио бебе бременност
