Най-добрите храни за контрол на високото кръвно налягане

Експерти и лекари се обединяват, когато трябва да коментират кои са най-добрите и най-лошите храни, които влияят на кръвното ви налягане, известно още като хипертония.

Всички знаем, че поддържането на здравословна диета и начин на живот е задължителен фактор за оптимално здраве, намаляване на шансовете ни за хронични заболявания и максимизиране на продължителността на живота ни, но когато става въпрос за по-специфични състояния, може нещата да са малко по-сложни.

Хипертонията, известна още като високо кръвно налягане, е само едно състояние, което може да доведе до здравословни усложнения в бъдеще, така че всеки лекар ще ви каже, че поддържането на прилично ниво на кръвно налягане е от решаващо значение.

Свързани статии

9 напитки, които могат да подобрят здравето на червата ви

5 навика, които правят отслабването след 50-годишна възраст още по-трудно

Има редица потенциални причини, поради които някои хора страдат от хипертония, въпреки че конкретни причини все още не са дефинирани.

Лекарите и специалистите по темата обикновено отбелязват, че макар някои фактори, включително възраст, фамилна анамнеза и етнически произход, очевидно да са извън нашия контрол, все пак начинът ни на живот е от голямо значение.

Здравословната диета и качественият начин на живот могат да помогнат за поддържане на кръвното налягане под контрол.

„Важно е да се вземе предвид колко сте във форма и активни, какво ядете и пиете и дали пушите. Има много неща, които можете да направите, за да контролирате кръвното си налягане“, казва д-р Фарах Ахмед, общопрактикуващ лекар по женско здраве и диетолог в Dr Farah Women's Health.

Той добавя: „Когато говоря с пациентите си за здравето на сърцето им, често им напомням, че малките, ежедневни избори наистина имат голямо значение. Това, което ядем постоянно с течение на времето, прави огромна разлика в кръвното ни налягане, холестерола и общия риск от сърдечни заболявания.“

А ето и кои са най-добрите и най-лошите храни за хипертония:

Най-добри храни: нискомаслени млечни продукти

Според Британската фондация за сърце (BHF), една от водещите благотворителни организации за здравето на сърцето, нискомаслените млечни продукти могат да повлияят положително на кръвното ни налягане.

„Млечните продукти съдържат сложна комбинация от хранителни вещества, включително калций, който е свързан с понижаване на кръвното налягане.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg